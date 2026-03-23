Starmer convoca una reunión de emergencia para abordar el impacto económico de la guerra

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Londres, 23 mar (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que este lunes habrá una reunión del comité de emergencia Cobra, formado por los principales ministros del Reino Unido, para abordar el impacto económico de la guerra de Irán y evaluar todas las herramientas disponibles para lidiar con el coste de vida.

A la reunión de esta tarde, además de la ministra de Economía, Rachel Reeves, se sumará el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y el titular de Energía, Ed Miliband.

«Las reuniones Cobra se suelen utilizar para asuntos militares y consulares, pero creo que, con la guerra de Irán, la mayoría de la gente está muy preocupada, no solo por lo que ve en sus pantallas en relación con el conflicto sino también por cómo me afectará a mí y a mi familia», señaló el primer ministro en una declaración grabada ante una cámara y divulgada por los medios.

«Por eso, hoy estamos analizando el impacto económico, y pido que se debata en Cobra todas las herramientas a disposición del Gobierno para abordar el coste de la vida», añadió.

Asimismo, Starmer se refirió al alcance de misiles iraníes tras un reciente intento de ataque contra Diego García, la base británico-estadounidense que está en el océano Índico, pero puntualizó que no hay una «evaluación» de que el Reino Unido sea un blanco de ataque.

El país hace «evaluaciones constantemente para garantizar nuestra seguridad», subrayó Starmer, e insistió en la necesidad de conseguir una desescalada al actual conflicto.

El primer ministro habló anoche con el presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz para garantizar la estabilidad del mercado energético mundial tras el alza de los precios del petróleo, que superan los 100 dólares el barril.

El Gobierno insiste en que el Reino Unido apoya las acciones defensivas contra Irán, pero que no se verá arrastrado a la guerra.

El viernes, el Ejecutivo de Starmer informó de que ha autorizado a EE.UU. utilizar bases británicas para operaciones defensivas específicas en el conflicto en Oriente Medio. EFE

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