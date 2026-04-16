Starmer exige a gigantes tecnológicas como TikTok y Meta medidas para proteger a los niños

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Londres, 16 abr (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, pidió este jueves a las grandes empresas tecnológicas -TikTok, X, Snap, Google y Meta- tomar medidas para proteger a los niños de los efectos negativos del uso de sus productos, en particular las redes sociales.

El líder laborista reunió en su despacho de Downing Street a varios directivos de estas compañías, a los que dijo que «la situación actual no puede continuar», mientras su Gobierno estudia normas para garantizar la seguridad en línea, incluido un posible veto a las redes sociales para menores de 16 años.

«Las cosas deben cambiar, porque en estos momentos las redes ponen en riesgo a nuestros hijos», afirmó Starmer en su primera intervención, que fue televisada.

«Un mundo donde los niños estén protegidos, incluso si eso implica restringir el acceso, es preferible a un mundo donde el daño sea el precio de la participación» (de los usuarios en las redes), argumentó.

El primer ministro se mostró dispuesto a trabajar con las empresas para «construir un futuro mejor». «La cuestión no es si se hará, sino cómo se hará», apostilló.

Esta reunión se produce después de que la Cámara de los Comunes británica rechazara anoche una iniciativa de la Cámara de los Lores (alta, no electa) para prohibir de inmediato el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, en favor de un enfoque regulatorio más flexible.

El Ejecutivo, que tiene mayoría absoluta en la cámara baja, prefiere completar primero una consulta pública para determinar con base científica y participación ciudadana la mejor manera de proteger a los niños en línea y que tengan «experiencias digitales saludables».

Esta consulta, abierta a todas las partes interesadas del 2 de marzo al 26 de mayo, plantea diversas alternativas, como la prohibición total del acceso a los menores, la regulación de los algoritmos, la introducción de límites a las funciones adictivas o controles más estrictos sobre los chatbots de inteligencia artificial. EFE

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