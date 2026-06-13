Starmer llama a Donald Trump para ofrecer su apoyo y garantizar una paz duradera

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Londres, 13 jun (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, llamó hoy al presidente estadounidense, Donald Trump, para expresarle su apoyo y ofrecer la contribución del Reino Unido «para implementar un acuerdo de paz y trabajar con los socios internacionales en asegurar su éxito».

La llamada de Starmer se produjo poco después de que Trump anunciara en su red Truth Social que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.

«El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS», escribió el líder republicano.

Starmer, que ha tenido una complicada relación con Trump en los últimos meses por los repetidos ataques del mandatario estadounidense, dijo que espera reunirse con él en la próxima cumbre del G7 que se celebrará entre el lunes y el miércoles en la ciudad francesa de Évian.

Los dos mandatarios se mostraron de acuerdo en que lo más urgente es restablecer la libertad de navegación a través del estrecho de Ormuz para aliviar el impacto que su cierre está teniendo en la economía mundial. EFE

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