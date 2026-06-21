Starmer sopesa posible renuncia tras victoria electoral de su rival laborista

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El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, podría anunciar el lunes planes de dimitir a su cargo, informaron medios de prensa de su país, luego de que su rival en su partido ganara un escaño en el Parlamento.

El veterano político laborista Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, deberá asumir el lunes un escaño en la Cámara de los Comunes, lo que abre las puertas para disputar el liderazgo del partido.

Bajo las reglas laboristas, el líder del partido debe ser miembro del Parlamento.

Starmer, de 63 años, ha insistido en que luchará por permanecer en el poder, pero medios británicos indicaron que se ha replanteado esa opción tras la llegada de Burnham al Parlamento.

El primer ministro «deberá anunciar el lunes su renuncia como primer ministro tras la abrumadora presión de los legisladores laboristas para abrirle el camino a Andy Burnham», publicó el diario The Guardian.

La BBC reportó que «hay señales crecientes» de que Starmer podría presentar el lunes planes de renunciar, mientras que otros medios dominicales publicaron versiones similares.

El ministro de Comercio, Peter Kyle, aseguró el domingo que Starmer, quien enfrenta bajos índices de aprobación, se estaba «tomando tiempo para reflexionar sobre las realidades políticas, los desafíos y las oportunidades que enfrenta».

«Ha hablado con un amplio abanico de personas», declaró Kyle a la cadena Sky News.

Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, pareció dar por sentado que Starmer prevé dimitir y le deseó «lo mejor».

«Keir Starmer dimitirá como primer ministro del Reino Unido», escribió Trump en Truth Social sin precisar la fuente de esa información. «Le deseo lo mejor», añadió.

Desde su llegada al poder en julio de 2024, la popularidad de Starmer no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida.

A ello se sumó el escándalo del nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

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