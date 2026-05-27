Starmer y Tusk firman acuerdo de defensa para proteger sus fronteras y combatir el crimen

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Londres, 27 may (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, y su colega polaco, Donald Tusk, firmaron este miércoles un acuerdo de defensa y seguridad destinado a proteger sus fronteras, combatir el crimen organizado, reforzar las defensas colectivas y profundizar la cooperación con la Unión Europea (UE).

«Este es un día realmente importante para nuestros dos países. Hemos sido aliados y amigos durante mucho tiempo, compartiendo una visión del mundo y valores, y hoy firmamos un acuerdo trascendental entre nuestros dos países que, en mi opinión, simboliza la naturaleza de nuestra relación», dijo Starmer al recibir a Tusk en la base militar de Northolt, a las afueras de Londres.

«No hay mayor desafío para nuestros países que la agresión rusa, y lo vemos no solo en Ucrania, sino también fuera de ella, afectando a nuestros propios países», agregó.

En virtud del acuerdo las fuerzas de los dos países intercambiarán conocimientos especializados para liderar el desarrollo y la fabricación de armamento complejo de última generación, garantizando cadenas de producción y apoyando empleos altamente cualificados en el Reino Unido y Polonia.

Esto incluirá nueva tecnología de defensa aérea, incluida la coproducción de misiles de alcance medio de próxima generación.

Los dos países también intensificarán el uso de sistemas no tripulados para reforzar el flanco oriental de la OTAN mediante capacidades terrestres de última generación.

Como parte de esta iniciativa, las fuerzas terrestres conjuntas llevarán a cabo ejercicios conjuntos.

Según fuentes oficiales británicas, Polonia es uno de los socios más estrechos del Reino Unido en defensa y seguridad, un firme defensor de Ucrania y un socio económico vital.

Starmer resaltó que los desafíos que afronta Europa exigen una colaboración aún más sólida, por lo que este acuerdo representa «el mayor avance en nuestra relación de defensa y seguridad con Polonia».

«Nuestro trabajo conjunto garantizará la seguridad de nuestros países en los años venideros. Asimismo, cumple con mi compromiso de colaborar más estrechamente con los socios europeos para impulsar la seguridad y las oportunidades para los ciudadanos en nuestros países y la estabilidad en todo el continente», agregó.EFE

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