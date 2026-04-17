Subastarán en República Dominicana el jet del caso «Air Cocaine» que involucró a una tripulación de Francia

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República Dominicana subastará en mayo un jet vinculado al caso «Air Cocaine», conocido por la incautación de 700 kilos de cocaína y el arresto de una tripulación de origen francés.

En marzo de 2013 autoridades dominicanas hallaron 26 maletas cargadas de droga en un jet privado en el aeropuerto del turístico balneario de Punta Cana. Su destino era Saint-Tropez, en el sur de Francia y famoso por sus playas.

La historia de «Air Cocaine» fue plasmada en una miniserie de Netflix.

El avión, modelo Falcon 50, será ofertado por unos 1,59 millones de dólares, informó esta semana el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio.

La subasta también incluirá apartamentos, joyas y yates decomisados en procesos por narcotráfico, lavado de activos y corrupción.

A bordo del avión viajaban los pilotos franceses Pascal Fauret y Bruno Odos, junto a los también franceses Nicolas Pisapia y Alain Castany.

Todos fueron condenados en República Dominicana a 20 años de prisión por tráfico de drogas, aunque siempre negaron conocer la presencia del cargamento.

Castany fue liberado por razones médicas, mientras que Pisapia obtuvo libertad bajo supervisión judicial, con prohibición de salir del país.

En 2015, Fauret y Odos huyeron de República Dominicana en una lancha hacia territorio francés en el Caribe mientras estaban en libertad bajo fianza. Fueron arrestados en Francia, donde enfrentaron un nuevo juicio.

Ambos fueron condenados a seis años de prisión, aunque finalmente fueron absueltos en 2021.

La aeronave pertenecía a la empresa de alquileres de aviones SN-THS, de Lyon (centro-este).

El 8 de julio de 2021, Pierre-Marc Dreyfus y Fabrice Alcaud, responsables de SN-THS, fueron declarados culpables de «importación de estupefacientes en banda organizada» y condenados a seis años de prisión.

Otras cinco personas fueron condenadas, entre ellas Ali Bouchareb, considerado el jefe de la operación, a 18 años de cárcel. También fueron condenados cuatro dominicanos.

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