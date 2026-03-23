Sube el petróleo y caen las bolsas asiáticas por el ultimátum de Trump a Irán

afp_tickers

2 minutos

Los precios del petróleo subieron el lunes en el comercio asiático, donde las bolsas se desplomaron en toda la región tras el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense de petróleo, subió 1,66% a 99,86 dólares.

El de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subió 0,7% a 112,98 dólares.

En tanto, las bolsas de Seúl y Tokio, que crecían fuertemente antes de la guerra, cerraron el lunes con marcadas caídas.

El índice Nikkei de Tokio cerró con un retroceso de 3,47% mientras que el Kospi de Seúl se desplomó 6,5%, en un mercado lastrado por las importaciones de petróleo.

El won, la moneda surcoreana, cayó el lunes a su nivel más bajo frente al dólar desde 2009, situándose por debajo de 1.510 wones por dólar.

Igualmente, la bolsa de Hong Kong perdió 3,8%, mientras otras bolsas asiáticas tuvieron caídas más moderadas, como Taipéi (-2,5%).

Por su parte, Sídney retrocedió -0,7%.

El conflicto en Oriente Medio, desatado por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó una fuerte oscilación en los mercados mundiales, en especial el petróleo.

El fin de semana, Trump dio un ultimátum de 48 horas a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, con la amenaza de atacar sus plantas energéticas, lo que impactó el lunes el mercado energético.

Si no se reabre esta vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos, «Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!», advirtió Trump en un mensaje en Truth Social.

Irán replicó que cerraría completamente el estrecho si se cumplía la amenaza de Trump.

aph/tc/mas/cjc/cr/jvb