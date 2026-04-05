Suben a cinco los palestinos muertos por fuego del Ejército israelí en Gaza

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Gaza, 5 abr (EFE).- El Ejército israelí mató este domingo a al menos cinco personas en dos ataques diferentes en el norte y sur de Gaza, confirmaron a EFE fuentes hospitalarias, pese al alto el fuego vigente en el enclave ocupado desde el pasado octubre.

En un primer ataque, cuatro personas murieron de madrugada en el bombardeo de un dron israelí contra el punto donde se encontraban reunidas en las inmediaciones de la plaza Shawa, al este de la norteña ciudad de Gaza.

El ataque, que ocurrió sobre la 1:30 de la madrugada hora local, confirmaron a EFE personal de emergencias y una fuente del Hospital Al Shifa, a donde llegaron los cuerpos sin vida de los cuatro hombres.

Horas después, por la tarde, otro joven palestino con discapacidad murió por un disparo de las tropas en la ciudad de Jan Yunis, según informó a EFE una fuente del Hospital Nasser que recibió el cadáver. A este centro fue entregado también otro cuerpo sin vida, hallado por los rescatistas en el costado oriental de Jan Yunis.

Ayer, al menos otro gazatí murió y cinco más resultaron heridos en el bombardeo israelí de un vehículo a la entrada del campamento de Al Maghazi, en el centro de la Franja, confirmó a EFE una fuente del servicio de emergencias.

En total, al menos 720 gazatíes han fallecido en ataques casi diarios por fuego israelí desde el 10 de octubre, día en que entró en vigor el actual alto el fuego, según el recuento del Ministerio de Sanidad local.

De ellos, más de 200 -según la ONU- han muerto en ataques de tropas o drones israelíes cerca de la denominada línea amarilla, la demarcación a la que se replegaron las tropas israelíes y desde donde aún controlan más de la mitad de la Franja; sin una fecha clara para su retirada e inicio de la segunda fase del acuerdo.

En total, son cerca de 72.300 palestinos muertos desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos más de 20.000 niños, en una ofensiva calificada de genocidio por una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países. EFE

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