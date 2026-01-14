Sudáfrica celebra avances para la extensión de un acceso comercial preferente a EE.UU.

3 minutos

Nairobi, 14 ene (EFE).- Sudáfrica celebró la aprobación en la Cámara de Representantes de EE.UU. (Cámara baja del Congreso) de un proyecto de ley que permitiría extender hasta 2028 la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA, en inglés), de la que se beneficiaban una treintena de países africanos, si bien todavía debe lograr la luz verde del Senado y del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Si bien Sudáfrica, junto con otros países elegibles para la AGOA, ha abogado por una renovación a largo plazo (…), la renovación actual, aunque breve, proporciona el alivio necesario a las empresas en el contexto de los aranceles aplicados por EE.UU.», señaló en un comunicado a última hora del martes el Ministerio sudafricano de Comercio.

«Esto proporcionará certidumbre y previsibilidad a las empresas africanas y estadounidenses que dependen del programa», añadió, después del vencimiento el pasado septiembre de esta ley de acceso comercial preferente al mercado estadounidense.

Considerada una pieza clave en las relaciones económicas entre Washington y África desde su lanzamiento en mayo del año 2000, la AGOA ha buscado impulsar las exportaciones africanas a EE.UU. y así reforzar la industrialización del continente y apoyar a decenas de países para salir de la pobreza.

Esta ley también es vista como una herramienta estratégica de influencia en África, frente a la extendida presencia china.

Según el Gobierno sudafricano, la renovación de la AGOA «complementará la implementación» del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA) y la «creación de cadenas de valor regionales», además de «apoyar a las empresas estadounidenses que dependen de los insumos y productos» importados desde África a través de la ley.

«Sudáfrica valora su larga relación comercial y de inversión con Estados Unidos, nuestro tercer destino de exportación más importante en el mundo y un socio fundamental para impulsar el crecimiento económico, la industrialización y la creación de empleo mutuamente beneficiosos», aseveró el Ministerio.

En 2024, las principales exportaciones desde Sudáfrica a EE.UU. fueron de platino, metales preciosos, vehículos motorizados y diamantes, mientras otros sectores importantes específicamente en el marco de la AGOA han sido joyas, frutos secos, químicos o vinos, entre otros.

Las ventajas de la AGOA se vieron limitadas en los últimos meses antes de su vencimiento por las medidas proteccionistas impulsadas por el presidente Trump tras volver a la Casa Blanca en enero de 2025, que supusieron la imposición de aranceles de entre un 10 % y un 30 % para decenas de países africanos, vigentes desde el pasado 7 de agosto.

Ante esta crisis, diferentes países de África han mantenido negociaciones bilaterales con Washington para intentar alcanzar acuerdos comerciales, incluyendo Sudáfrica, cuyas relaciones con EE.UU. se han tensionado en este nuevo mandato de Trump. EFE

lbg/ah