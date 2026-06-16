Sudáfrica conmemora 50 años del Levantamiento de Soweto que causó 174 estudiantes muertos

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Nairobi, 16 jun (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, conmemoró este martes el 50º aniversario del Levantamiento de Soweto (antiguo gueto negro en Johannesburgo) y rindió homenaje a los 174 estudiantes asesinados por la Policía del régimen segregacionista del apartheid (1948-1994) en aquella masacre.

“El 16 de junio, los niños de Soweto salieron de sus aulas y entraron en la historia. Estos jóvenes se enfrentaron a las balas con las manos desnudas, confrontaron la injusticia con extraordinaria valentía y, a través de su sacrificio, cambiaron el rumbo de la historia de nuestro país”, declaró Ramaphosa.

Bajo el lema: “Reiniciar a los 50: nuestro compromiso nacional con el futuro de la libertad perdura en cada generación”, el jefe de Estado dio inicio a las conmemoraciones depositando una ofrenda floral en el Sitio Conmemorativo y Museo Hector Pieterson de Soweto.

Ramaphosa se trasladó después al cercano estadio ‘Soccer City’ para presidir el acto central, en el que pidió al sector empresarial que apoye a la juventud.

“Los jóvenes de nuestro país -indicó- nos piden una oportunidad. Permítanos demostrar de lo que somos capaces. Le pido al sector privado que abra las puertas, las puertas del empleo, porque el Gobierno ya ha abierto las del aprendizaje”.

El presidente añadió que los jóvenes sudafricanos menores de 35 años poseen un “potencial sin explotar que debe ser liberado”.

El 16 de junio de 1976, unos 15.000 alumnos de educación secundaria salieron a la calle para protestar por la imposición del afrikaans -el idioma de los colonos de origen neerlandés- como lengua oficial de enseñanza.

Cientos de jóvenes, incluidos niños, fueron tiroteados por la Policía, entre ellos Hector Pieterson, de doce años, una de las primeras víctimas.

La represión policial desencadenó una ola de protestas violentas en todo el país que se prolongaron durante varios meses y se extendieron hasta febrero de 1977, con unos 575 muertos.

Aunque la población negra y mestiza de Sudáfrica ya estaba bajo el dominio colonial de la minoría blanca desde antes, las leyes del apartheid comenzaron a regir en 1948, hasta convertir a Sudáfrica en uno de los regímenes más crueles y racistas del mundo.

El desmantelamiento de la segregación racial no comenzó hasta los años 90 y las primeras elecciones democráticas y multirraciales se produjeron en 1994, con la victoria histórica de Nelson Mandela, primer presidente negro del país. EFE

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