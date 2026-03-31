Sudáfrica reduce temporalmente impuestos sobre combustibles frente a la subida de precios

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Nairobi, 31 mar (EFE).- Sudáfrica anunció este martes una reducción temporal de los impuestos sobre los combustibles, cuyo precio subirá a partir de este abril en un contexto marcado por el impacto del aumento del coste del petróleo provocado por la guerra de Irán.

Los impuestos se reducirán en 3 rands (0,15 euros) por litro tanto para la gasolina como para el diésel en una medida que estará vigente desde el 1 de abril hasta el 5 de mayo, según anunció el ministro sudafricano de Finanzas, Enoch Godongwana.

«Voy a reducir temporalmente el impuesto sobre los combustibles en 3 rands para este mes de abril. En cuanto a los dos meses siguientes, todavía estoy estudiando qué medidas podemos tomar», declaró Godongwana en el marco de la Sexta Conferencia de Inversiones de Sudáfrica (SAIC, en inglés), en Johannesburgo (norte), según recogen medios locales.

Por su lado, el Departamento de Recursos Minerales y de Petróleo anunció también este martes «el ajuste de los precios del combustible, basado en los factores locales e internacionales actuales, con efecto a partir del 1 de abril de 2026».

«Entre los factores internacionales, se encuentra el hecho de que Sudáfrica importa tanto petróleo crudo como productos refinados a un precio fijado a nivel internacional», añadió en un comunicado.

El Departamento destacó asimismo el aumento del coste del barril de brent «como consecuencia de la continua tensión entre Estados Unidos e Irán, que ha afectado al suministro de crudo, especialmente a través del estrecho de Ormuz», parcialmente bloqueado por la República Islámica.

Pretoria citó también la depreciación del rand sudafricano frente al dólar como motivo para el ajuste del precio, que se fija de manera mensual en el país con base a diferentes variables.

Así, el coste de la gasolina subirá 3,06 rands (0,15 euros) por litro, mientras que los dos tipos de diésel se elevarán en 7,37 rands (0,37 euros) y 7,51 rands (0,38 euros), respectivamente.

La parafina iluminadora tendrá, según la prensa local, el mayor aumento registrado con una subida de 11,67 rands por litro (0,59 euros).

Las economías de África son especialmente vulnerables a crisis globales -como la guerra en Oriente Medio- por su dependencia de los mercados extranjeros, la volatilidad de sus monedas, la falta de infraestructuras y el elevado endeudamiento.

El continente importa gran parte de sus productos refinados de petróleo de los países del golfo Pérsico, así como otros bienes, como fertilizantes.

Sudáfrica, como Kenia y otros países, aseguró que cuenta con suficientes reservas y pidió a los ciudadanos evitar el pánico, antes de impulsar estas medidas para amortiguar el impacto, como hizo también Etiopía, que decretó subsidios sobre la gasolina y el diésel. EFE

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