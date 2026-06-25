Suecia acuerda el primer paquete financiero para construir nuevos reactores nucleares

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Copenhague, 25 jun (EFE).- El Gobierno sueco anunció este jueves el primer paquete financiero para construir nuevos reactores nucleares en este país nórdico después de más de cuatro décadas.

El Estado se convertirá en el principal accionista del proyecto Videberg Kraft (sur de Suecia), con el 60 %, que adquiere a la energética estatal Vattenfall, que mantendrá a su vez un 20 %, al igual que Industrikraft, organización que agrupa a 17 grandes empresas suecas de varios sectores.

«Se trata de una decisión histórica», dijo el primer ministro sueco, el conservador Ulf Kristersson.

El acuerdo, que debe ser aprobado por la Comisión Europea, incluye también un marco para una potencial inyección de capital y préstamos, aunque Kristersson no reveló cifras concretas.

El plan es que los tres reactores modulares pequeños que se construirán, con una capacidad total de 1.410 megavatios, estén en funcionamiento a mediados de la próxima década.

El Parlamento sueco (Riksdag) aprobó en mayo del año pasado una nueva ley para impulsar la construcción de nuevos reactores a través de préstamos estatales y un precio mínimo garantizado por la electricidad producida.

Se trata de una ayuda económica para el equivalente a cuatro grandes reactores (5.000 megavatios), con un precio estimado de, al menos, 400.000 millones de coronas suecas (37 millones de euros), de los que el Estado financiaría el 75 % a través de préstamos en condiciones favorables.

Suecia quiere multiplicar por tres su producción nuclear en las dos próximas décadas para poder duplicar, a su vez, en 2045 la producción eléctrica y asegurar así un suministro más estable. EFE

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