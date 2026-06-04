Suecia firma un acuerdo de intenciones con Brasil para la venta de 20 nuevos cazas Gripen

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Copenhague, 4 jun (EFE).- Los ministros de Defensa de Suecia, Pål Jonson, y Brasil, José Múcio, firmaron este jueves en Estocolmo un acuerdo de intenciones para profundizar la cooperación entre ambos países y que incluye la venta al país sudamericano de 20 nuevos cazas Gripen.

Ambos países habían firmado en 2013 un acuerdo para la adquisición de 36 cazas Gripen por parte de la Fuerza Aérea Brasileña y, en una segunda fase, la producción en el país suramericano para el mercado de América Latina.

«Brasil ha expresado su voluntad y su interés para comprar veinte cazas Gripen de la nueva serie E/F», dijo Jonson en una rueda de prensa conjunta.

Jonson no quiso especificar el monto de la operación y resaltó que «es algo que aún debe ser discutido» entre Brasil y la firma sueca Saab, fabricante de los cazas.

«Nuestra colaboración funciona bien. Hemos superado algunas dificultades y ahora vamos a hacer esta cooperación todavía mejor», apuntó Múcio.

La declaración conjunta firmada por ambos ministros resalta la creación de un nuevo marco «para la cooperación técnica y científica a través del establecimiento de un centro de innovación dedicado al desarrollo y exploración de nuevos sistemas y equipos aplicables a la operación, mantenimiento y mejora de los cazas Gripen».

Jonson resaltó que este año se cumplen dos siglos del inicio de relaciones diplomáticas entre ambos países.

«Nuestra relación ha crecido también hasta convertirse en una colaboración dinámica que abarca el comercio, la innovación, el desarrollo sostenible y la cooperación en defensa», afirmó. EFE

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