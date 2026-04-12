Suecia permite seguir navegando a carguero que iba de Rusia a Canarias

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Berlín, 12 abr (EFE).- Las autoridades suecas han permitido seguir navegando a un carguero procedente de Rusia con destino a la isla española de de Gran Canaria, que fue abordado este domingo, después de que el capitán admitiese haber lanzado residuos al mar Báltico de manera ilegal.

El fiscal Hakan Andersson declaró a la agencia sueca TT que el capitán del barco, que navega bajo bandera panameña, ha admitido al ser interrogado que ha cometido una negligencia constitutiva de delito.

La Guardia Costera informó en un comunicado de que el comandante ha depositado una fianza para el pago de una posible multa futura y por ello se ha permitido al buque Hui Yuan abandonar aguas suecas.

Con anterioridad, las autoridades del país escandinavo habían inmovilizado el barco tras haber descubierto el sábado, gracias a imágenes tomadas desde un avión, que la tripulación había dejado caer al agua residuos de carbón, contraviniendo así las normas medioambientales.

Por orden de la fiscalía sueca, el barco fue abordado el domingo a las 8:00 hora local (6:00 GMT) a la altura de la ciudad de Ystad, en la costa meridional del país escandinavo, y recibió el permiso para reanudar la navegación cinco horas después.

La cadena pública sueca SVT relacionó la operación con las acciones que se han emprendido recientemente contra la conocida como flota fantasma rusa, empleada para burlar las sanciones al petróleo ruso a raíz de la guerra de Ucrania.

Aunque en este caso el barco transporta carbón y no petróleo, la estrategia de las autoridades suecas pasa por minimizar la tolerancia con cualquier tipo de infracción cometida en el mar Báltico por las embarcaciones vinculadas a Rusia.

Es la cuarta vez desde marzo que la Guardia Costera sueca aborda un buque. Dos de ellos permanecen aún inmovilizados ante la costa sur de Suecia y sus respectivos capitanes, de origen ruso, están detenidos bajo la sospecha de haber usado documentos falsificados. EFE

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