Suiza, con 4.000 ciudadanos bloqueados en O.Medio, desaconseja también los viajes a Líbano

Ginebra, 1 mar (EFE).- Las autoridades suizas emitieron este lunes la recomendación de no viajar a Líbano a causa de la extensión del conflicto en Oriente Medio a ese país, por lo que son ya nueve los Estados de la zona a los que ha extendido esta alerta, mientras unos 4.000 ciudadanos de Suiza permanecen bloqueados en la región.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo indicó que el espacio aéreo y los aeropuertos en Líbano podrían cerrarse debido a la escalada bélica y que «la evolución de la situación es incierta», por lo que recomienda a los nacionales que utilicen los medios de transporte disponibles para abandonar el país en la medida de lo posible.

El sábado, día del inicio de los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán, Suiza desaconsejó los viajes a Israel si eran de carácter turístico y no urgente, y el domingo extendió esta recomendación a Baréin, Jordania, Catar, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

La recomendación de no viajar a Irán por las autoridades suizas se emitió ya en agosto de 2024 y se mantiene desde entonces.

Según la diplomacia suiza, unos 4.000 turistas del país se encuentran bloqueados en países de Oriente Medio afectados por la actual escalada bélica, muchos de ellos en Emiratos Árabes Unidos, y se está en conversaciones con la principal línea aérea nacional, Swiss, para intentar ofrecer alternativas de salida.

Swiss anunció el sábado la suspensión de sus vuelos a la ciudad israelí de Tel Aviv hasta el 7 de marzo y también los dirigidos desde Zúrich a Dubái (Emiratos Árabes Unidos) durante el fin de semana. EFE

