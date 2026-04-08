Suiza celebra el alto el fuego y mantiene su disposición a mediar entre EEUU e Irán

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Ginebra, 8 abr (EFE).- El Gobierno de Suiza, que representa los intereses diplomáticos de EEUU en Irán -y viceversa- desde la ruptura de relaciones entre ambos en 1979, dio este miércoles la bienvenida al alto el fuego alcanzado por ambos países y reiteró su disposición a ejercer un papel mediador.

«Suiza está dispuesta en todo momento a ofrecer sus buenos oficios para relanzar el diálogo regional», destacó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo remitido a EFE, en el que subrayó que la institución está en contacto con las partes en conflicto.

Ante ellas, Suiza «ha reafirmado su voluntad de apoyar cualquier iniciativa diplomática que pueda contribuir a una desescalada duradera», agregó la nota oficial.

El ministerio insistió que en el marco de su mandato como «potencia protectora», Suiza continúa garantizando el canal de comunicación entre Estados Unidos e Irán, «abierto y a disposición de las partes», aunque por razones de confidencialidad no se desvelan sus actividades concretas.

Suiza, como otros países, cerró su embajada en Irán poco después de que la guerra comenzara el 28 de febrero, pero tras la consecución del alto el fuego de dos semanas, examina su posible reapertura, indicó el comunicado. EFE

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