Suiza ha reducido un 27 % sus emisiones de CO2 en los últimos 35 años

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Ginebra, 13 abr (EFE).- Entre 1990 y 2024 Suiza ha reducido un 27,3 % sus emisiones de gases de efecto invernadero, que en el último de esos años totalizaron 40,1 millones de toneladas de equivalentes de CO2, informó este lunes la Oficina Federal de Medio Ambiente.

Entre 2023 y 2024 el descenso fue de 500.000 toneladas equivalentes, detalló el informe anual, que será remitido a la Secretaría de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

El sector que más emisiones reporta es el del transporte, con 13,4 millones de toneladas (un 33,5 % del total), y donde la reducción ha sido más lenta, del 10 % con respecto a 1990.

Le siguen el sector industrial y el de la construcción, con 8,9 millones y 8,8 millones de toneladas de emisiones de CO2 respectivamente, lo que supuso descensos más pronunciados, del 33 % y del 47 %.

Según las autoridades suizas, la fuerte disminución de emisiones en la construcción se explica principalmente por la mejora en los sistemas de calefacción. EFE

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