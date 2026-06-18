Supremo de EEUU considera legal que consumidores de cannabis puedan tener armas de fuego

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Washington, 18 jun (EFE).- El Tribunal Supremo falló este jueves a favor de un hombre oriundo de Texas y consumidor habitual de cannabis que reivindicó su derecho a poseer armas de fuego.

El caso tiene su origen en 2022 cuando las autoridades hallaron un arma y marihuana en el domicilio en Dallas del texano Ali Hemani, que fue procesado en virtud de una ley federal de 1968 que tipifica como delito la posesión de un arma de fuego o munición por parte de una persona que sea «consumidora ilegal o adicta a cualquier sustancia controlada».

Hemani solicitó la desestimación de la acusación, argumentando que el intento del Gobierno de aplicar esa ley vulneraba la Segunda Enmienda, que recoge el derecho a portar armas de fuego para defensa propia.

Un tribunal federal de Texas accedió a la solicitud y, tras una apelación infructuosa del Departamento de Justicia, el Gobierno elevó la causa a la máxima corte estadounidense.

Los nueve magistrados del Tribunal fallaron hoy a favor de Hemani argumentando que el Gobierno Federal no ha podido demostrar desde una perspectiva histórica una base legal que justifique desarmar de forma categórica a una persona que consuma drogas.

La decisión supone un revés para la Administración Trump, que ha enarbolado esta ley de 1968 en distintos casos pese a posicionarse como un claro defensor del derecho a portar armas y abogar por eliminar distintas restricciones para la posesión de las mismas. EFE

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