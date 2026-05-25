Sur e interior de Portugal en riesgo de incendio mientras norte tiene alerta por tormenta

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Lisboa, 25 may (EFE).- Varios municipios del Algarve (sur) y del interior de Portugal se encuentran este lunes en riesgo «máximo» o «muy elevado» de incendio rural a causa de la subida de las temperaturas, mientras el norte del país se mantiene en alerta por tormentas.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) precisó hoy en su web que siete municipios del Algarve se encuentran en el nivel máximo de riesgo de fuegos, en concreto los de Aljezur, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel y Tavira.

En esta zona las temperaturas máximas podrán superar los 33ºC.

Asimismo, más de una treintena de municipios del interior, muchos de ellos colindantes con las regiones españolas de Andalucía, Extremadura y Castilla y León, están en riesgo «muy elevado» de fuegos rurales.

Entre las capitales de los distritos portugueses, Beja (34ºC), Évora (35ºC), Castelo Branco (33ºC) y Santarém (33ºC) son las ciudades que registrarán los mayores valores máximos esta jornada.

En Lisboa, la máxima deberá rondar los 31ºC y la mínima los 16ºC.

Al mismo tiempo, los distritos de Viana do Castelo, Braga, Oporto, Vila Real, Bragança y Viseu, en el norte del país, se encuentran en alerta amarilla por el riesgo de tormentas, previstas hasta el final de esta jornada, según el IPMA.

Aun así, las temperaturas deberán ser elevadas en algunos de esos distritos, con máximas que podrán alcanzar los 31ºC.

Según la previsión del IPMA, el aumento generalizado de las temperaturas en la región peninsular de Portugal, que comenzó el jueves con valores por encima de la media, se mantendrá al menos hasta el cierre del mes de mayo. EFE

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