Surinam despide a su expresidente Chan Santokhi

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Surinam despidió el martes al expresidente Chan Santokhi en un funeral de Estado en Paramaribo al que asistieron varios mandatarios y miles de sus seguidores.

Santokhi (2020-2025) es conocido por su investigación de la masacre de opositores de 1982 durante la dictadura de Desi Bouterse.

Según medios locales, el exmandatario de 67 años se sintió mal en su residencia y fue trasladado en ambulancia al hospital donde murió repentinamente el 30 de marzo. La presidenta Jennifer Geerlings-Simons decretó dos días de duelo nacional este lunes y martes.

Un ataúd blanco rodeado de flores, sobre el que reposaba la bandera surinamesa y escoltado por soldados, se exhibió en la sede de la fundación De Olifant del Partido Reformista Progresista (VHP), que Santokhi dirigía desde 2011.

Una banda militar tocaba instrumentos de viento en tanto miles de seguidores del exmandatario esperaban pacientemente en dos filas junto al féretro para despedirlo.

La presidenta Geerlings-Simons señaló que la noticia de su fallecimiento llegó de forma inesperada.

«Lo que sí podemos decir es que él cumplió con su misión», dijo durante el velatorio, al que también asistieron el presidente de Guyana, Irfaan Ali, y el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas.

El cortejo fúnebre partió luego para un crematorio a cielo abierto en el distrito de Saramacca, cercano a Paramaribo, donde fue incinerado.

Santokhi estuvo al frente de la investigación de la masacre de opositores de 1982 por la que Bouterse fue acusado de homicidio ante una corte marcial. El exmandatario fue luego condenado, aunque nunca cumplió pena de prisión: murió fugitivo en enero de 2024.

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