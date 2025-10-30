Suspenden al director de policía judicial de Costa Rica por denuncias de violación sexual

San José, 29 oct (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica suspendió este miércoles por quince días hábiles al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, quien ha sido denunciado por tres mujeres adultas por presunta violación sexual.

La Corte Suprema efectuó este miércoles una sesión extraordinaria en la que analizó el caso y decidió suspender al funcionario por quince días, mientras la investigación avanza y los agentes recolectan las posibles prueba y testimonios relacionados con las denuncias.

Por su parte, el fiscal general de la nación centroamericana, Carlo Díaz, dijo que garantiza que se llevará a cabo una investigación objetiva de este caso.

El director del OIJ dijo -en un audio enviado a los medios- que considera «oportuno» y «apropiado» que se le haya suspendido del cargo, ya que «es lo más sano para darle un espacio al proceso para que continúe con las diligencias que correspondan».

«El que nada debe, nada teme. Estoy muy tranquilo y todavía no he podido acceder al expediente», declaró Zúñiga, quien destacó que el costarricense es «un sistema de administración de justicia objetivo e imparcial».

El director del OIJ expresó su confianza en que saldrá libre de los cargos que se le imputan y que regresará pronto a sus labores.

El OIJ, que forma parte del Poder Judicial, tiene a su cargo las investigaciones de los crímenes en Costa Rica, incluidos los grandes casos de crimen organizado. EFE

