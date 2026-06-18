Suspenden los vuelos en el aeropuerto nigerino de Niamey tras un ataque

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Niamey, 18 jun (EFE).- Los vuelos en el aeropuerto Diori Hamani de la capital de Níger, Niamey, están suspendidos después de que un grupo de hombres armados lo atacara este jueves, informaron a EFE testigos y fuentes militares, en un nuevo episodio de violencia contra la principal infraestructura del país.

Testigos que viven en las inmediaciones del aeródromo relataron que las detonaciones y los disparos de armas de guerra comenzaron sobre las 05:00 horas de la mañana (6:00 GMT) y se prolongaron durante casi dos horas, y que las ráfagas se escucharon también en varias zonas del centro de la capital.

El ataque obligó a suspender todas las actividades del aeropuerto y los vuelos fueron desviados a países vecinos, principalmente a Burkina Faso.

Según los testigos, los asaltantes llegaron en un autobús de una compañía privada de transporte local y accedieron a pie por la puerta principal de control del aeropuerto.

Varios atacantes habrían llegado además en taxis que, según los vecinos, fueron requisados para la acción.

«El autobús los dejó en la rotonda de la entrada al aeropuerto, desde donde pudieron penetrar andando para cometer su ataque», declaró a EFE uno de los residentes próximos a la instalación.

Una fuente militar con funciones en el ámbito sanitario indicó a EFE que «por el momento no se puede precisar cuántos muertos hay en uno u otro bando». «Hemos recibido heridos que estamos intentando salvar. Hacemos lo mejor que podemos», añadió.

El Gobierno nigerino aún no ha emitido un comunicado oficial para explicar las circunstancias de este nuevo ataque contra la principal infraestructura del país.

El 29 de enero pasado, las autoridades de Níger suspendieron temporalmente los vuelos en el aeropuerto de Niamey tras un ataque terrorista contra instalaciones militares dentro del aeródromo, que dejó un número indeterminado de muertos, entre ellos veinte atacantes.

Níger es gobernado desde julio de 2023 por una junta militar golpista encabezada por el general Abdourahamane Tiani, que preside un país castigado por una creciente crisis de inseguridad por la actividad de grupos yihadistas. EFE

io/ms/pcc