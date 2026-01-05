Suspendidos hasta la noche el 15 % de los vuelos en los aeropuertos de París por la nevada

2 minutos

París, 5 ene (EFE).- La Dirección General de la Aviación Civil de Francia (DGAC) ha pedido a las compañías aéreas que reduzcan hasta esta noche en un 15 % su programa de vuelos en los dos aeropuertos de París por la nevada que está afectando a todo el noroeste del país, y que causa también serios problemas de circulación viaria.

En un comunicado, la DGAC ha precisado que las aerolíneas tienen que suspender ese 15 % de los vuelos en el aeropuerto Charles de Gaulle hasta las 20.00, hora local (19.00 GMT). y en el de Orly hasta el fin de la actividad allí, que con carácter general es a las 23.30 (22.30 GMT).

A los pasajeros, les recomienda que se informen con sus compañías para saber si sus trayectos se mantienen.

Una borrasca ha estado atravesando el norte de Francia de oeste a este y ha provocado nevadas desde primero hora de la mañana, que han dejado varios centímetros de espesor inicialmente en Bretaña y Normandía y desde la tarde en Ile de France, la región de París.

Poco antes de las 17.00 hora local, en Ile de France se acumulaban más de 850 kilómetros de atascos y se habían establecido restricciones de circulación a ciertos camiones. El límite de velocidad en la región se ha bajado a 80 kilómetros por hora.

La entidad del transporte metropolitano de París RATP ha decidido suspender la circulación de sus autobuses, mientras siguen en funcionamiento tanto el metro como los trenes de cercanías.

Los servicios meteorológicos mantienen en vigilancia naranja 26 departamentos en el noroeste de Francia por el frío y la nieve, con espesores de hasta 20 centímetros en algunas zonas, sobre todo en los departamentos de Charente y de Charente Maritime.

En su página internet, Météo France advierte de que como después de las nevadas las heladas van a ser muy marcadas en la noche del lunes al martes, las condiciones de circulación serán «muy delicadas».

En previsión de esa situación, varios departamentos han decidido suspender el transporte escolar este martes. EFE

ac/cat/jlp