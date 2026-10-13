Los precios de la vivienda siguen subiendo en Suiza

En el caso de las viviendas unifamiliares, Zúrich (4,8%) y la zona occidental de Suiza (4,6%) registraron los mayores incrementos interanuales. Keystone

Los precios de la vivienda en Suiza volvieron a subir con fuerza en el tercer trimestre de 2026. Tanto las casas unifamiliares como los pisos registraron importantes aumentos respecto al trimestre anterior.

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

2 minutos

Keystone-SDA/AWP Otro idioma: 1 English en House prices continue to climb in Switzerland original leer más House prices continue to climb in Switzerland

Según el índice de precios de transacción de Raiffeisen (uno de los principales grupos bancarios de Suiza), publicado el lunes, los precios de las casas unifamiliares subieron un 2% y los de los pisos, un 1,7% respecto al trimestre anterior. En comparación con el mismo periodo de 2025, las casas unifamiliares se encarecieron un 3,6% y los pisos, un 5,9%.

El aumento de los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo todavía no ha frenado la escalada de los precios. Según Fredy Hasenmaile, economista jefe de Raiffeisen, la subida moderada de los tipos no basta para contrarrestar la fuerte tendencia alcista del mercado. La oferta de viviendas sigue siendo demasiado escasa.

Importantes diferencias regionales

La evolución de los precios varió según la región. En el caso de las casas unifamiliares, Zúrich (4,8%) y la Suiza occidental (4,6%) registraron los mayores aumentos interanuales. En el sur (3,3%) y el este del país (3,5%), las subidas fueron algo más moderadas.

En cuanto a los pisos, la Suiza meridional encabezó las subidas, con un 7,4%. En cambio, en la región del lago Lemán, los precios apenas aumentaron un 0,4%.

También se observaron diferencias según el tipo de municipio. En un año, los precios de las casas unifamiliares registraron el mayor incremento en los municipios situados en el centro del país, con un 5,2%. En el caso de los pisos, las mayores subidas se produjeron en los municipios turísticos, donde alcanzaron el 7,9%. En los municipios centrales, el aumento fue mucho menor, del 1,6%.

El índice de precios de transacción de Raiffeisen mide cada trimestre la evolución de los precios de las viviendas en propiedad en Suiza. Se basa en los precios reales de compraventa y en datos facilitados por Raiffeisen y la plataforma Swiss Real Estate Datapool.

Artículo adaptado al español por Carla Wolff.

Los preferidos del público Los más discutidos

Preferir Swissinfo en Google Ver más artículos de Swissinfo en los resultados de Google. Para saber más Cerrar