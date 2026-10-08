Revuelta en las elecciones de mitad de mandato, temores ante la IA y la cuestión moral de las ejecuciones

Keystone y SWI swissinfo.ch

Les damos la bienvenida a nuestro repaso de prensa sobre la actualidad de Estados Unidos. Cada semana, repasamos cómo los medios de comunicación suizos han informado y reaccionado ante tres de las principales noticias de Estados Unidos: una en el ámbito político, otra en el financiero y otra en el científico.

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Mientras el Partido Republicano parece estar perdiendo la confianza en su presidente, en Estados Unidos crece la preocupación a escala mundial por la inteligencia artificial y por la cuestión moral de las ejecuciones.

Es posible que algunos republicanos estén teniendo dudas sobre su presidente. 2026 Getty Images

Es habitual que Estados Unidos se vea sumido en una «fiebre política» con motivo de las elecciones de mitad de mandato. «Sin embargo, este año el caos es especialmente intenso y está acompañado de maniobras sin precedentes por parte del presidente en ejercicio», señala Le Temps.

Dentro de menos de un mes, todo apunta a que el Partido Republicano perderá su mayoría en la Cámara de Representantes y, posiblemente, también en el Senado.

Afectados por el aumento de los precios de los combustibles y una guerra de desgaste en Oriente Medio, incluso los republicanos más incondicionales parecen estar perdiendo la confianza en el presidente Donald Trump, señala el periódico.

«Los republicanos de algunos de los estados más “rojos” del país parecen dudar de que Donald Trump todavía pueda marcar una gran diferencia allí».

Según BlickEnlace externo, Trump se enfrenta a una rebelión dentro de sus propias filas, personificada por el senador saliente Thom Tillis, quien ha escrito un libro en el que critica las políticas de Trump. «Si los republicanos sufren pérdidas significativas, muchos de ellos tendrán que afrontar una nueva cuestión: ¿oponerse a Trump es realmente más peligroso para sus carreras políticas que mantener una lealtad incondicional?», escribe el periódico.

Sin embargo, Le Matin Dimanche considera que Trump tiene un plan, independientemente del resultado de las elecciones.

«El actual inquilino de la Casa Blanca está preparando el terreno para una derrota contundente mediante una maniobra muy propia de Trump: si obtiene buenos resultados, se atribuirá el mérito; si es derrotado, culpará del fiasco electoral al Partido Republicano».

Análisis de las elecciones de mitad de mandato de Le TempsEnlace externo y Le Matin Dimanche

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y los directivos del sector de la inteligencia artificial Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Estados Unidos y China parecen estar inmersos en una pugna por determinar el rumbo futuro de la inteligencia artificial (IA). Esta situación pone de manifiesto la enorme brecha que existe entre estas dos superpotencias y el resto del mundo, señala la prensa suiza.

La inteligencia artificial (IA) fue uno de los temas incluidos en la agenda de una reciente reunión entre Trump y el líder chino Xi Jinping. La cuestión es cómo controlar esta tecnología y, al mismo tiempo, compartir los beneficios que puede aportar.

«Europa y Suiza están muy rezagadas», señala Le Temps. «Si Estados Unidos empieza a temer que China lo adelante, ¿qué significa eso para nosotros, los europeos? No somos más que espectadores de una batalla que escapa a nuestro control».

Trump ha dejado claro una vez más que no obstaculizará con regulaciones la ventaja competitiva de las principales empresas estadounidenses de IA. Tras reunirse con altos ejecutivos del sector de la inteligencia artificial, Trump ha defendido una vía basada en la autorregulación.

Parece que el mundo confiará en empresas como OpenAI y Nvidia para garantizar la seguridad a escala mundial. La Neue Zürcher Zeitung plantea otras opciones para impedir que actores malintencionados hagan un uso indebido de la IA.

«Dado que regular el desarrollo de la IA resulta tan difícil, las futuras normativas podrían centrarse en el acceso a estos modelos y en su implementación. Podrían definirse ámbitos de aplicación permitidos para los agentes de IA. Determinadas consultas a sistemas de IA podrían bloquearse en función del país de origen de la persona usuaria».

Le Temps teme que Europa se quede atrás – en francés, con suscripciónEnlace externo

Cómo podría controlarse la IA – NZZ, en alemán y con suscripicónEnlace externo

La ejecución fallida de Christa Pike ha provocado consternación en todo el mundo Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

La ejecución fallida de Christa Pike ha causado consternación entre muchas personas, tanto en Estados Unidos como en otros lugares del mundo, incluida Suiza.

Pike, quien había sido condenada a muerte en Tennessee por asesinato, ha recuperado la consciencia, pero permanece en estado crítico en un hospital después de que dos dosis de pentobarbital no lograran acabar con su vida el 30 de septiembre. El caso ha vuelto a suscitar interrogantes sobre la pena de muerte.

«Cuando el Estado responde llevando a cabo una muerte sancionada por el propio Estado, no es otra cosa que un asesinato judicial», declaró a la radiotelevisión pública suiza SRF el periodista y escritor alemán Helmut Ortner. «Sabe que la pena de muerte no tiene un efecto disuasorio y que pueden producirse condenas erróneas».

La Neue Zürcher Zeitung también adopta una postura crítica frente a la pena de muerte. «El Estado se arroga el derecho de decidir sobre la vida de sus ciudadanos y ciudadanas», afirma el periódico. «Esto es indigno de una sociedad ilustrada y liberal».

Un artículo de Tages-Anzeiger repasa una serie de ejecuciones especialmente cruentas que salieron mal en Estados Unidos a lo largo de los años. «El caso de Christa Pike ha reavivado el debate en torno a los fármacos utilizados en las inyecciones letales. Es una historia estremecedora en todos los sentidos», concluye el periódico.

La ejecución de Pike, «estremecedora», según Tages-Anzeiger – en alemán, con suscripciónEnlace externo

Opinión de Helmut Ortner sobre las ejecuciones – SRF, en alemánEnlace externo

«Indigno de una sociedad ilustrada» – NZZ, en alemán y con suscripciónEnlace externo

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Traducido por José Kress

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