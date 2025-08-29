Túnez y EE.UU. buscan ampliar la cooperación militar para luchar contra el terrorismo

Túnez, 29 ago (EFE).- Autoridades de Túnez y Estados Unidos abordaron las posibilidades de ampliar la cooperación militar entre ambos países, especialmente en capacitación «logística y operacional» para luchar contra el terrorismo, el contrabando y la delincuencia transfronteriza, informó este viernes el Ministerio de Defensa del país magrebí.

El Ministro de Defensa Nacional tunecino, Khaled Shili, recibió a una delegación conformada por congresistas estadounidenses, que visitaron al funcionario acompañados por el embajador de la nación norteamericana en Túnez, Joey Hood, con quienes examinó las «perspectivas de desarrollo de la cooperación militar», así como «las formas de mejorar ampliar» la ya existente.

Según la fuente, Shili, quien destacó la «notable» cooperación de los últimos años entre ambos países, explicó que actualmente «necesita una nueva dimensión que fortalezca la labor del Comité Militar conjunto Tuno-Americano», establecido en 1958.

El ministro agregó que la continuidad del comité «refleja la profundidad» de las relaciones estratégicas entre las partes y «consagra la hoja de ruta firmada para el período 2020-2030», cuyo objetivo es «seguir creando capacidades militares para que Túnez sea un factor clave para la estabilidad y un centro regional de entrenamiento».

Por su parte, la delegación estadounidense elogió, según el comunicado, el nivel de cooperación bilateral y asociación militar, y el «papel fundamental de Túnez en el logro de la estabilidad y la seguridad en la región».

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Túnez se remontan a más de 200 años, en los que se suscribieron numerosos acuerdos en distintos ámbitos, especialmente, en los relacionados con comercio y defensa. EFE

sb/rod