Tailandia celebra elecciones lastrada por el bajo crecimiento y entre promesas populistas

María Carcaboso Abrié

Bangkok, 5 feb (EFE).- Tailandia acude a las urnas este domingo lastrada por el bajo crecimiento y con propuestas de marcado corte populista por parte de algunos partidos, cuando el país enfrenta serios retos: un turismo que ha perdido fuelle, la presión arancelaria estadounidense y el debilitamiento del consumo interno.

Muy marcada por los grandes poderes del Ejército y la monarquía, Tailandia afronta unas disputadas elecciones en las que, según los sondeos, los actuales favoritos, el conservador Bhumjaithai (BJT, Orgullo tailandés) y el reformista Partido del Pueblo (PP), se verán abocados a buscar coaliciones para formar gobierno.

En un momento en el que Tailandia prevé crecer este año un 2 %, su ritmo más lento desde 2023, las propuestas populistas han aparecido en algunos programas electorales.

Repartir cada viernes cinco premios de un millón de bat (unos 31.500 euros) mediante sorteos de lotería –un juego profundamente arraigado en la sociedad tailandesa– es la promesa estrella del progresista Pheu Thai (Para los Tailandeses, PT).

Se trata del tercer partido en intención de voto, según las encuestas, y encabezó el Gobierno surgido tras las últimas elecciones, en 2023, si bien sus últimos dirigentes, Sretta Thavisin y Paetongtarn Shinawatra, fueron destituidos en polémicas decisiones del conservador Tribunal Constitucional.

«Es un populismo que utiliza las esperanzas de la gente», dice a EFE Kriengsak Chareonwongsak, investigador del Centro para Negocios y Gobierno de la Universidad de Harvard, un tipo de propuestas que también se cuelan en el programa del Partido del Pueblo, favorito en los comicios. Su predecesor, Avanzar, ganó las elecciones de 2023 pero no pudo gobernar por el veto del conservador Senado.

«Son políticas altamente irrealistas y corren el riesgo de convertirse en una bomba fiscal, pues la deuda pública de Tailandia se va acercando a los límites», advierte el experto.

Unas promesas que, en el caso del conservador Bhumjaithai del actual primer ministro Anutin Charnvirakul, segundo en intención de voto, pasan hasta por construir un parque Disneyland.

Turismo como «salvavidas»

Con el objetivo de impulsar la demanda interna, Anutin aprobó el pasado octubre un programa de estímulo de 1.360 millones de dólares para subvencionar determinados productos y servicios, ya bajo el compromiso de convocar elecciones antes de enero, condición que impuso el PP para apoyarlo tras las destituciones de Thavisin y Shinawatra.

Todo mientras el país lidia con otros frentes como la caída del turismo, los aranceles estadounidenses, la menguante inversión extranjera directa y la urgencia por una reforma económica estructural.

De un récord de 39,8 millones de visitantes en 2019, el turismo internacional –uno de los principales pilares de la economía tailandesa– se desplomó a 6,7 millones en 2020 y 420.000 en 2021, con una reducción de ingresos durante ese periodo de hasta el 90 %, principalmente por la caída de viajeros procedentes de China.

Sin haber recuperado aún los niveles prepandémicos, «reactivar el turismo no solo es importante: es un salvavidas para la economía de Tailandia» cuando «otros motores ya están fallando. Las exportaciones se están contrayendo debido a la desaceleración económica global y las guerras comerciales», remarca Kriengsak.

Las propuestas para revitalizar este sector en el que Tailandia es potencia mundial pasan por redistribuir el turismo hacia ciudades secundarias, apuntar a mercados de alto valor y reforzar la infraestructura.

Aranceles

En contraste, otros asuntos clave de la agenda económica, como el comercio internacional en un contexto global de incertidumbre -Washington impuso a Bangkok un arancel del 19%-, apenas ocupan espacio en la carrera a gobernar, y los aranceles estadounidenses suponen un «vacío de campaña».

«Quedan relegados a un segundo plano no porque los políticos ignoren su importancia, sino porque es un terreno donde los debates no generan rédito electoral y las promesas no pueden cumplirse de manera realista», analiza Kriengsak.

Tailandia registró en diciembre de 2025 un déficit comercial de 351,98 millones de dólares, frente al superávit de 126,62 millones del mismo mes de 2024, según cifras oficiales.

Syetarn Hansakul, analista para Asia de la Economist Intelligence Unit (EIU), considera pese a todo que la raíz de los problemas es estructural. Tailandia carece de tecnología avanzada como para competir con naciones desarrolladas y no es tampoco un polo manufacturero al nivel de Vietnam o Indonesia.

La analista dice que, tras décadas de crecimiento del PIB real inferior al promedio de los principales países del Sudeste Asiático, la brecha «se está ampliando». EFE

