Tailandia registra un aumento del 13 % de turistas chinos con motivo del Año Nuevo lunar

2 minutos

Bangkok, 18 feb (EFE).- Tailandia ha registrado un aumento cercano al 13 % en el número de visitas de turistas procedentes de China durante los días festivos con motivo del Año Nuevo lunar, que entró este martes, en un momento en el país del Sudeste Asiático se esfuerza por reavivar su debilitado sector turístico.

El Ministerio de Turismo y Deporte informó el martes de que Tailandia recibió a 200.440 turistas chinos en la última semana, y atribuye la cifra al Año Nuevo lunar, festividad que va acompañada del mayor movimiento anual de población del planeta, conocido como ‘chunyun’.

La cifra supone un aumento del 12,7 % respecto a las de 2024, cuando 177.834 personas llegaron desde China durante la mencionada celebración.

El aumento anunciado se produce en paralelo a una caída de las visitas de turistas chinos a Japón, cuya Oficina Nacional de Turismo informó este miércoles que la cifra de llegadas de visitantes de esta procedencia se desplomó un 60,7 % interanual, caída atribuida a las tensiones entre Tokio y Pekín a causa de Taiwán.

China llamó a su población a evitar viajar a Japón, después de que la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, afirmara el pasado noviembre que una agresión china contra Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa del archipiélago.

La Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT) ha intensificado sus esfuerzos para atraer más turistas chinos, mediante campañas como «China y Tailandia son una sola familia», después de que la caída del turismo en el país fuera en parte asociada a la bajada del número de visitas de este grupo, que configura su principal mercado.

De un récord de 39,8 millones de visitantes en 2019, el turismo internacional –uno de los principales pilares de la economía tailandesa– se desplomó a 6,7 millones en 2020 y 420.000 en 2021, con una reducción de ingresos durante ese periodo de hasta el 90 %, principalmente por la caída de viajeros de China.

Los turistas chinos supusieron casi un tercio de los extranjeros que recibió Tailandia en 2019, pero las cifras cayeron en picado debido a la pandemia de la covid-19 y no han aumentado como se esperaba tras el fin de las restricciones de viaje por parte de la potencia asiática.

El pasado año, el Gobierno de Tailandia anunció, entre otras medidas, la exención de visados a los ciudadanos chinos en un intento de reavivar el turismo, que en 2019 suponía entre el 12 % y el 20 % del producto interior bruto (PIB) tailandés. EFE

