Taiwán califica de «represión transfronteriza» sanciones de China contra legislador nipón

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Taipéi, 31 mar (EFE).- El viceministro taiwanés de Asuntos Exteriores Chen Ming-chi denunció este martes las sanciones anunciadas por China en la víspera contra el legislador japonés Keiji Furuya, señalando que estas medidas ponen de manifiesto la creciente «represión transfronteriza» de Pekín.

La aplicación de este tipo de acciones por parte del Gobierno chino revela que ya no puede ganarse el apoyo de la comunidad internacional y, en su lugar, «depende de la coerción y las amenazas», afirmó Chen en declaraciones recogidas por la agencia CNA.

El vicecanciller agregó que Furuya, quien preside un grupo parlamentario para fomentar los lazos con Taiwán, es un «viejo amigo» de la isla, y reiteró el agradecimiento del Gobierno taiwanés por su respaldo sostenido.

Estas declaraciones se produjeron un día después de que el Ejecutivo chino anunciara sanciones contra el legislador nipón, al que acusó de haber visitado repetidamente Taiwán «pese a la oposición» de Pekín y de «coludir con las fuerzas separatistas» de la isla.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China señaló que el comportamiento de Furuya «viola gravemente el principio de una sola China», «interfiere de forma flagrante» en sus asuntos internos y «socava seriamente su soberanía e integridad territorial».

Un portavoz gubernamental japonés calificó de «absolutamente inaceptable» esta medida y agregó que Tokio ha presentado una protesta ante China por canales diplomáticos y solicitado que se revoquen las sanciones.

Tras conocerse la noticia, el propio Furuya defendió sus viajes a Taiwán y aseguró que no cambiará su postura, «que se basa en los valores fundamentales compartidos del Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos básicos y la democracia», según dijo a la cadena de televisión pública NHK.

Durante una visita a Taipéi el 17 de marzo, el legislador se reunió con el presidente taiwanés, William Lai, y abogó por ampliar la cooperación en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la seguridad energética y el fortalecimiento de las cadenas de suministro, según las autoridades de la isla.

Pekín y Tokio atraviesan una crisis diplomática después de que a finales del año pasado la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, planteara la posibilidad de intervenir militarmente en Taiwán en caso de un conflicto en la isla, al considerar que podría constituir una «amenaza a la supervivencia» de su país. EFE

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