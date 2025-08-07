Taiwán dice que aún no puede evaluar el efecto de arancel de EE.UU. a importación de chips

2 minutos

Taipéi, 7 ago (EFE).- La representante comercial adjunta del Gobierno taiwanés, Yen Huai-shing, aseguró este jueves que todavía se desconoce el impacto del arancel del 100 % propuesto en la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las importaciones de chips y semiconductores.

En una comparecencia de prensa recogida por la agencia de noticias CNA, Yen subrayó que aún no está claro si el gravamen se aplicaría sólo a los productos finales o también incluiría componentes y equipos de fabricación utilizados en la producción de chips, algo que se sabrá en cuanto se publique la orden ejecutiva al respecto.

El mandatario estadounidense anunció este miércoles una tarifa del 100 % a las importaciones de chips y semiconductores para forzar que estos se fabriquen en su país.

«Vamos a aplicar un arancel muy elevado a los chips y semiconductores. Pero la buena noticia para empresas como Apple es que si fabrican en Estados Unidos o se han comprometido a fabricar sin lugar a dudas en Estados Unidos, no se les aplicará ningún cargo», aseguró Trump durante un evento en el Despacho Oval.

Con todo, el Departamento de Comercio de EE. UU. todavía no ha anunciado los resultados de su investigación conforme a la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que podría traducirse en nuevas tarifas a la importación de semiconductores y otros productos tecnológicos.

En este contexto, Yen señaló que los dispositivos de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) constituyen una «porción significativa» de las exportaciones de Taiwán a Estados Unidos y también están sujetos a la investigación de la sección 232.

Las declaraciones de Yen tuvieron lugar después de que el titular del Consejo Nacional de Desarrollo de Taiwán, Liu Chin-ching, afirmara que TSMC, el mayor fabricante de chips avanzados del mundo, no estará sujeta a los nuevos aranceles del 100 %, puesto que ya cuenta con fábricas operativas en territorio estadounidense.

El Ejecutivo taiwanés ya había manifestado el miércoles su intención de seguir negociando con Estados Unidos para reducir el arancel «provisional» del 20 % a sus productos, y mencionó concretamente las pesquisas en torno a la sección 232, afirmando que tratará de obtener un «trato preferencial» bajo dicha normativa. EFE

