Taiwán impulsa generación eléctrica por carbón ante «incertidumbre» de suministro de gas

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Taipéi, 7 abr (EFE).- El Gobierno taiwanés impulsará de forma «temporal» la generación eléctrica a base de carbón, informaron fuentes oficiales, debido al impacto de la guerra en Oriente Medio sobre el suministro de gas natural, principal fuente de energía de la isla.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos (MOEA) señaló que, ante el «incierto» desarrollo del conflicto y con el fin de ayudar a la petrolera estatal CPC Corporation a «flexibilizar» la gestión futura del gas natural, se incrementará «temporalmente» la generación con carbón «siguiendo prácticas comunes de países vecinos».

«A partir de mayo, Taipower (compañía eléctrica estatal) prevé adquirir a corto plazo electricidad procedente de las unidades de la central de Mailiao (condado de Yunlin, oeste de Taiwán) para hacer frente a la situación, si bien el consumo anual de carbón no superará el nivel del año pasado», apuntó la cartera.

El Gobierno isleño subrayó que el suministro interno de gas natural es «suficiente» en la actualidad, con todas las unidades operando conforme al calendario previsto.

Según cifras de la Administración de Energía, el gas natural licuado (GNL) fue la principal fuente de generación de energía eléctrica de Taiwán en 2025, representando más del 47 % del total, por encima del carbón (35,4 %), las renovables (13,1 %) y la nuclear (1,1 %).

Las principales fuentes de importación de GNL de Taiwán el año pasado fueron Catar (33,7 %), cuyas instalaciones gasísticas han sido objeto de ataques por parte de Irán; seguido por Australia (33,5 %), Estados Unidos (9,9 %) y Papúa Nueva Guinea (7,9 %).

En las últimas semanas, los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán y las represalias de Teherán -también contra otros países de la región- han encarecido los precios y entorpecido el suministro energético, con repercusiones directas en Taiwán, que depende en gran medida de los combustibles importados por vía marítima. EFE

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