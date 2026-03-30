Taiwán investiga a 11 compañías chinas por presunta captación ilegal de talento en la isla

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Taipéi, 30 mar (EFE).- Las autoridades judiciales de Taiwán investigan a once empresas chinas por presunta captación ilegal de profesionales de alta tecnología en la isla, en el marco de los esfuerzos del Gobierno taiwanés por proteger la industria local de diseño y fabricación de semiconductores, informaron este lunes fuentes oficiales.

Más de 185 efectivos registraron 49 ubicaciones e interrogaron a 90 personas entre el 16 y el 26 de marzo, como parte de una «investigación simultánea» contra once firmas del gigante asiático «sospechosas de captar ilegalmente talento tecnológico en Taiwán», según un comunicado de la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia.

Entre las compañías investigadas se encuentran Huaqin Technology, fabricante de productos electrónicos de consumo que cotiza en la Bolsa de Shanghái, y Anker Innovations, dedicada al diseño y fabricación de dispositivos de carga portátil y cotizada en el parqué de Shenzhen.

«(Huaqin Technology) estableció una compañía en Taiwán a través de una persona de nacionalidad japonesa, utilizando de forma fraudulenta la identidad de capital extranjero, para captar talento y llevar a cabo actividades comerciales ilegales», expuso el comunicado.

Otra de las empresas implicadas en la investigación es Yangjie Electronic, especializada en la fabricación de semiconductores de potencia.

«Esta empresa (Yangjie) adquirió indirectamente participaciones en una compañía taiwanesa a través de una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas y, sin autorización del Gobierno taiwanés, reclutó ingenieros de semiconductores y llevó a cabo actividades comerciales ilegales en Taiwán», detalló el texto.

Según la Oficina de Investigación, muchas de estas compañías encubren su verdadera identidad creando falsas empresas de capital taiwanés o extranjero, estableciendo oficinas sin autorización o enviando empleados a través de consultoras de recursos humanos.

El organismo puso en marcha a finales de 2020 un proyecto especial de «vigilancia activa», con el que hasta la fecha ha investigado más de un centenar de casos relacionados.

Taiwán produce una parte sustancial de los chips avanzados a nivel global, esenciales para el desarrollo de dispositivos y aplicaciones de inteligencia artificial, y las autoridades consideran al sector de la fundición como vital para la seguridad nacional de la isla. EFE

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