Taiwán se prepara para la llegada del tifón Fung-wong tras su paso por Filipinas

Taipéi, 10 nov (EFE).- Taiwán se prepara para la llegada del tifón Fung-wong, conocido localmente como Uwan, tras su paso por el norte de Filipinas, donde provocó fuertes vientos, lluvias torrenciales y la evacuación de cerca de un millón de personas.

Según la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán, la tormenta se ubicaba a unos 556 kilómetros al suroeste del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de la isla, a las 08.00 hora local (00.00 GMT) de este lunes, con vientos máximos sostenidos de 126 kilómetros por hora (km/h) en su centro y ráfagas de hasta 162 km/h.

El tifón avanza hacia el noroeste en dirección al estrecho de Taiwán a una velocidad de 15 km/h y se prevé que después gire hacia el noreste, aproximándose a la isla a medida que pierde intensidad.

El organismo meteorológico, que podría emitir esta misma tarde una advertencia marítima por tifón, advirtió que la interacción entre las bandas exteriores de Fung-wong y los vientos del monzón podría causar lluvias intensas en el norte, este y extremo sur de Taiwán, desde la noche del lunes hasta el martes.

También se pronostican fuertes precipitaciones en el centro y sur de la isla el miércoles, de acuerdo a la CWA, que estima que Fung-wong se debilitará al tocar tierra en Taiwán y se alejará gradualmente el jueves.

Cierre de escuelas y oficinas

Por lo pronto, el Gobierno del condado oriental de Hualien anunció este lunes el cierre de escuelas y oficinas en el municipio de Guangfu, así como la evacuación de los residentes de algunas partes de la localidad debido al riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, de acuerdo a la agencia CNA.

A finales de septiembre, las lluvias asociadas al paso del supertifón Ragasa por Taiwán provocaron el desbordamiento de un lago represado en Guangfu, dejando 19 muertos, 5 desaparecidos y 157 heridos en este municipio, así como más de 1.600 hogares afectados por deslizamientos de tierra.

En declaraciones recogidas por CNA, el ministro taiwanés de Asuntos Económicos, Kung Ming-hsin, afirmó este lunes que unos 4.000 trabajadores de la empresa estatal Taipower ya se encuentran en alerta ante posibles cortes de electricidad.

El funcionario agregó que también se han desplegado bombas de gran capacidad y reforzado los diques con estructuras de protección adicionales en el condado de Hualien.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas. EFE

