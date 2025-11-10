Taiwán se prepara para la llegada del tifón Fung-wong tras su paso por Filipinas

Taipéi/Pekín, 10 nov (EFE).- Taiwán se prepara para la llegada del tifón Fung-wong, conocido localmente como Uwan, tras su paso por el norte de Filipinas, donde provocó fuertes vientos, lluvias torrenciales y la evacuación de cerca de un millón de personas.

Según la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán, el tifón se encontraba a las 17.30 hora local (09.30 GMT) de este lunes a unos 490 kilómetros al suroeste del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de la isla, con vientos máximos sostenidos de 137 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 173 km/h.

El organismo emitió asimismo en la tarde local del lunes una advertencia marítima por tifón para las aguas del canal de Bashi, las islas Pratas y el sur del estrecho de Taiwán.

El tifón avanza hacia el noroeste y se prevé que después gire hacia el noreste, aproximándose a la isla a medida que pierde intensidad.

También se pronostican fuertes precipitaciones en el centro y sur de la isla el miércoles, de acuerdo a la CWA, que estima que Fung-wong se debilitará al tocar tierra en Taiwán y se alejará gradualmente el jueves.

Cierre de escuelas y oficinas

El Gobierno del condado oriental de Hualien anunció este lunes el cierre de escuelas y oficinas en el municipio de Guangfu, así como la evacuación de los residentes de algunas partes de la localidad debido al riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, de acuerdo a la agencia CNA.

A finales de septiembre, las lluvias asociadas al paso del supertifón Ragasa por Taiwán provocaron el desbordamiento de un lago represado en Guangfu, dejando 19 muertos, 5 desaparecidos y 157 heridos en este municipio, así como más de 1.600 hogares afectados por deslizamientos de tierra.

En declaraciones recogidas por CNA, el ministro taiwanés de Asuntos Económicos, Kung Ming-hsin, afirmó este lunes que unos 4.000 trabajadores de la empresa estatal Taipower ya se encuentran en alerta ante posibles cortes de electricidad.

El funcionario agregó que también se han desplegado bombas de gran capacidad y reforzado los diques con estructuras de protección adicionales en el condado de Hualien.

Los tifones son fenómenos recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas. EFE

