Takaichi busca una rápida aprobación del presupuesto y de recortes de impuestos en Japón

Tokio, 18 feb (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, subrayó que sus objetivos inmediatos son la rápida aprobación del presupuesto estatal de 2026 y reducir temporalmente a cero el impuesto a los alimentos, en sus primeras declaraciones tras ser revalidada este miércoles como mandataria por el Parlamento.

«Estamos trabajando para aprobar el presupuesto del año próximo (…) todo ello en aras de la tranquilidad ciudadana y para construir una economía sólida», dijo Takaichi en una rueda de prensa tras el refrendo del Legislativo.

El Gobierno de Takaichi presentó en diciembre un borrador de presupuesto con el gasto récord de 122,3 billones de yenes (unos 660.000 millones de euros) para el año fiscal 2026, que arranca en abril.

Su decisión de convocar elecciones anticipadas el 8 de febrero, en las que el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) obtuvo una arrolladora mayoría de dos tercios en la Cámara Baja del Parlamento, ha puesto en duda si el presupuesto podrá ser aprobado a tiempo. En caso contrario, el Gobierno nipón deberá elaborar unas cuentas provisionales con un plan de gasto mínimo.

Tras obtener la reválida del Parlamento este miércoles y confirmar que no habrá cambios en su Gabinete, la líder conservadora dijo que otra de sus prioridades es lograr una rápida aprobación de su promesa electoral de reducir a cero durante dos años el impuesto a los alimentos y las bebidas.

«Espero poder presentar antes del verano el proyecto de ley relacionado con la reforma del impuesto», señaló, sobre una medida presentada como una forma de aliviar la presión sobre los hogares a causa de la persistente inflación y la caída real de los salarios.

Sus políticas de expansión fiscal han desatado, no obstante, dudas en los mercados de bonos y provocado un debilitamiento del yen.

«Estamos siguiendo de cerca el mercado diariamente así como las tasas y otras tendencias», afirmó Takaichi, que sin embargo afirmó que continuará con su «enfoque fiscal proactivo».

Tras reunirse el pasado lunes con el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, la jefa del Ejecutivo subrayó su esperanza de que la entidad financiera siga trabajando «estrechamente» con el Gobierno y aplique una política monetaria adecuada para reinar sobre la inflación.

Takaichi también reiteró su postura favorable a reformar el pacifista Artículo 9 de la Constitución japonesa para incluir el papel de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) en la Carta Magna, así como de aumentar el gasto en defensa. EFE

