Takaichi destaca el «mensaje claro y unificado al mundo» del G7 en valores compartidos

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Évian (Francia)/Tokio, 17 jun (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, destacó este miércoles que la cumbre del G7 que acaba de celebrarse en Francia dio «un mensaje claro y unificado al mundo» en defensa de valores compartidos, en particular los derechos humanos y el Estado de derecho.

Takaichi declaró durante una rueda de prensa en la ciudad francesa de Évian que en la actualidad «el mundo se enfrenta a grandes cambios» pero los líderes del G7 se reúnen «al menos una vez al año para actuar de la mano, desempeñando un papel fundamental en la resolución de los problemas mundiales».

«Esto no se debe únicamente a que representemos una gran parte de la economía global, sino a que compartimos valores fundamentales como la democracia liberal, los derechos humanos básicos y el Estado de derecho», alegó antes de afirmar que sostener «debates francos» sobre esta base y responder unánimemente constituye «el verdadero significado de la cumbre».

En su primera cumbre del G7 como primera ministra, celebró que los líderes abordaron la situación regional en el Indo-pacífico, los «diversos desafíos en la región que incluyen» a China, el programa nuclear de Corea del Norte, y sus propuestas sobre seguridad energética con motivo de la situación en Oriente Medio.

Incertidumbre pese a acuerdo

En este sentido, dijo que valora «los esfuerzos» de Estados Unidos e Irán hacia la paz, pero enfatizó que la incertidumbre en el suministro energético derivada de la situación en la región «ha proyectado una gran sombra sobre la economía mundial», en particular en Asia por su gran dependencia energética.

Por ello, presentó tres propuestas para la estabilidad del mercado de petróleo, que pasa por la coordinación entre países del G7 para garantizar la libre navegación en «todas» las rutas marítimas, pero en especial en el estratégico estrecho de Ormuz; y por fortalecer las reservas de emergencia.

En cuanto al despliegue de las Fuerzas de Autodefensa (el Ejército japonés), Takaichi aclaró que «no se ha decidido nada concreto en este momento», después de que adelantara que Japón se sumaría a una declaración de varios países europeos que mencionaba este extremo, siempre y cuando fuera dentro de sus marcos constitucionales.

Por otro lado, la mandataria nipona aseveró que Tokio «mantiene abierto el diálogo» con Pekín a distintos niveles, a pesar de las tensiones al alza desde sus declaraciones en noviembre de 2025, cuando justificó una eventual intervención militar ante una posible agresión de China contra Taiwán.

La cumbre del G7, que concluyó con pactos en materia de inteligencia artificial y energía, ha tenido lugar días después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo de paz que está previsto que se firme este viernes en Suiza. EFE

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