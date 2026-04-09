Takaichi ve como «misión histórica» que Japón lidere esfuerzos para el desarme nuclear

2 minutos

Tokio, 9 abr (EFE).- La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, consideró este jueves que es una «misión histórica» que Japón lidere los esfuerzos hacia un mundo sin armas nucleares, de cara a la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) en Nueva York.

«Liderar los esfuerzos de la comunidad internacional hacia un mundo libre de armas nucleares es una misión histórica para Japón, el único país que ha sufrido bombardeos atómicos. Japón desempeñará un papel activo en la próxima conferencia de revisión del TNP», dijo a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

En esta línea, Takaichi aseguró que seguirá «trabajando por un mundo libre de armas nucleares en cooperación con las ciudades afectadas por los bombardeos atómicos y sus supervivientes».

Sus declaraciones llegan después de que se reuniera con el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, y con el de Nagasaki, Shiro Suzuki, quienes le instaron a defender la abolición de las armas nucleares, en línea con el mencionado tratado.

Esta misma semana, Matsui y Suzuki acudieron a la Embajada de Estados Unidos en Tokio para entregar una carta dirigida al presidente estadounidense, Donald Trump, solicitándole que tome la iniciativa de impulsar el desarme nuclear. También trasladaron este mismo mensaje a los líderes de otros Estados poseedores de armas nucleares, como Rusia y China, informó Kyodo.

La conferencia de revisión del TNP es una reunión que se celebra cada cinco años para evaluar su estado. Este encuentro tiene lugar después de que en febrero el Nuevo Start, entre Estados Unidos y Rusia para afrontar una reducción de sus propios arsenales nucleares, expirara sin que las partes acordaran un marco que le sustituyera, y de que Francia anunciara el refuerzo de su arsenal atómico. EFE

pagb/cg