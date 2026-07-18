Talibanes elevan a 9 los arrestados tras primera toma de distrito afgano desde su regreso

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Kabul, 18 jul (EFE).- El Gobierno talibán anunció este sábado el arresto de otros dos presuntos atacantes tras la captura temporal de la sede del distrito de Yaftal, en la provincia nororiental afgana de Badakhshan, lo que eleva a nueve los detenidos por el primer asalto de este tipo desde que regresaron al poder en agosto de 2021.

«Otros dos insurgentes fueron arrestados por las fuerzas de seguridad en los últimos dos días», declaró a EFE el portavoz del Comando Provincial de Policía de Badakhshan, Ehsanullah Kamgar.

El portavoz precisó que los últimos arrestos están vinculados al ataque registrado durante la noche del jueves y las primeras horas del viernes, cuando hombres armados asaltaron la sede del distrito mientras los altos funcionarios estaban de permiso, un incidente que las autoridades confirmaron oficialmente la noche del viernes.

Las fuerzas talibanes respondieron en cuestión de horas, obligando a los atacantes a retirarse, y mantienen activos los operativos de búsqueda para localizar al resto de los miembros del grupo.

Según informaron los talibanes, una milicia de reciente creación autodenominada Sepahiyan-e Mihan (Soldados de la Patria) reivindicó el asalto en un comunicado, asegurando haber controlado la jefatura durante varias horas y haberse incautado del equipamiento militar de las instalaciones.

El Ejecutivo afgano informó que el grupo armado está liderado por Abdul Qayoum Malang, un antiguo comando del anterior Gobierno republicano de Afganistán.

El incidente representa el primer caso reportado de un grupo armado capturando temporalmente una sede de distrito afgano desde que los talibanes tomaron el control de Kabul y Afganistán en agosto de 2021. EFE

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