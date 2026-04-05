Teherán responde al ultimátum de Trump y rescatan al piloto de EE.UU. desaparecido en Irán

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Redacción internacional, 5 abr (EFE).- El Ejército de Irán respondió con amenazas de ataques «devastadores» contra Estados Unidos e Israel al ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, de llegar a acuerdo y así evitar «un infierno», que concluye el lunes.

Por su parte, el dirigente de Washington confirmó el rescate con vida del piloto estadounidense que permanecía desaparecido tras el derribo en Irán del caza en el que viajaba. Mientras, Tel Aviv sigue con sus ataques contra la nación persa y Líbano.

Irán responde a Trump

– Irán advirtió que lanzará «ataques devastadores y continuados» contra Estados Unidos en caso de cualquier agresión contra sus infraestructuras, afirmó este sábado el comandante Ali Abdollahi, jefe de la máxima unidad de mando operativo.

– Abdollahi, que coordina las operaciones entre el Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), señaló que si se concreta una agresión «todas las infraestructuras utilizadas por el ejército estadounidense, así como las del régimen sionista, serán sometidas, sin limitación alguna, a ataques devastadores y continuos».

– Las declaraciones iraníes se dieron luego de que Trump publicara en su red Truth Social «¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!».

Rescatan con vida al piloto

– Trump volvió a usar las redes para informar del rescate con vida del piloto estadounidense que permanecía desaparecido en Irán a raíz del derribo el viernes de un caza F15 en el país persa, del que ya había sido rescatado otro tripulante.

– «¡LO LOGRAMOS! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación», indicó Trump en su publicación.

– El presidente estadounidense precisó que el rescatado se encuentra «sano y salvo» a pesar de confirmar que recibió heridas, sin revelar la gravedad de estas ni detalles de la misión.

Israel contra Irán

– El Ejército israelí continuó este sábado atacando de forma simultánea Líbano e Irán, y aseguró haber bombardeado «más de 140 objetivos» en el primer país y más de 200 en la república islámica solo durante el viernes y el sábado.

– Entre los objetivos se encuentra un complejo petroquímico en la ciudad iraní de Mahshahr.

– Según Israel, el bombardeo contra una de las instalaciones busca dañar a las fuerzas armadas del régimen iraní, ya que alega que muchos de los materiales químicos que se producían y exportaban en ella son usados «para producir materiales para explosivos, misiles balísticos y otro tipo de armamento».

Israel contra Líbano

– En Líbano, el Ejército de Israel anunció la noche de este sábado que se dispone a bombardear el cruce fronterizo de Masnaa, entre Siria y el territorio libanés, alegando que el grupo chií libanés Hizbulá presuntamente lo usa para fines militares y de contrabando.

– El cruce de Masnaa está situado en la arteria principal que une Beirut con Damasco y, ya en la guerra de octubre de 2024, fue utilizado por decenas de miles de refugiados sirios y libaneses que huyeron de los ataques israelíes contra distintas localidades libanesas. EFE

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