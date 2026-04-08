Telefónica cierra su penúltima venta en Latinoamérica tras ingresar más de 5.100 millones

4 minutos

Belén Molleda

Madrid, 8 abr (EFE).- La multinacional española Telefónica está a punto de culminar su repliegue estratégico en Latinoamérica, a falta de cerrar el de Venezuela, con un proceso de venta de sus filiales que inició en 2019 y que le reportó unos ingresos de alrededor de 6.000 millones de dólares (más de 5.100 millones de euros al cambio).

Con la venta anunciada este miércoles de su filial en México, Telefónica completó la penúltima operación de una estrategia que inició en 2019 con un plan que pasaba por reforzar sus cuatro mercados principales (España, Alemania, Reino Unido y Brasil) y salir de Latinoamérica, según informó entonces el operador.

La séptima venta en la etapa de Murtra

Telefónica anunció este miércoles su salida de México, la séptima venta que cierra Marc Murtra desde su llegada a la presidencia de la compañía hace un año, cuando el negocio en la región aún suponía la quinta parte de los ingresos de la multinacional.

Ya salió de Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile y Colombia, con la idea de avanzar en la ejecución de su plan de reducir su exposición en los mercados no estratégicos y convertirse en una compañía con mayor ambición europea.

Telefónica tiene previsto salir también de Venezuela en este proceso de desinversión, una hoja de ruta que mantiene pese a la salida de Nicolás Maduro del país.

Así, está a punto de poner el broche final a una estrategia inicial impulsada por el que fuera presidente César Alierta, que quería situar al operador como la primera empresa de telecomunicaciones del mundo de habla hispana.

En sus cuentas, Telefónica no detalla el negocio en Venezuela, donde se calcula que puede tener algo más del 40 % del negocio en el país y donde en 2025 obtuvo unos ingresos que no llegaron a los 300 millones de euros.

Desinversiones desde 2019

AÑO 2026.- México.- 8 de abril.- Telefónica ha anunciado la venta del 100 % de sus acciones a Melisa Acquisition, un consorcio liderado por Oxio y Newfoundland Capital Management, por 450 millones de dólares.

Chile: El 10 de febrero de 2026, Telefónica firmó y cerró la venta del 100 % de su filial en Chile a la francesa NJJ Holding y a Millicom Spain por hasta 1.365 millones de dólares, con un fijo de 1.215 millones y un pago adicional de 150 millones condicionado a determinados eventos del mercado de telecomunicaciones chileno.

AÑO 2025.- Uruguay: El 7 de octubre anunció que había transmitido el 100 % del capital social de Telefónica Móviles de Uruguay a la compañía Millicom Spain por 440 millones de dólares.

Ecuador: El 13 de junio informó del acuerdo de venta de la totalidad de sus acciones en Otecel S.A. (Telefónica Ecuador) a Millicom Spain por 380 millones de dólares, una operación que se cerró el 30 de octubre.

Perú: El 13 de abril comunicó la venta de Telefónica Perú a Integra Tec International Inc. por 900.000 euros (3,7 millones de soles). Esta incluía un crédito mercantil que le dio Telefónica Hispam a Telefónica Perú de 394 millones (1.549 millones de soles) para hacer frente a sus necesidades de caja derivadas del concurso de acreedores que inició la operadora.

Colombia: El 13 de marzo informó de un acuerdo de venta de sus acciones de la filial Colombia Telecomunicaciones (Coltel), representativas del 67,5 % de su capital social, a Millicom Spain. Este se cerró en febrero de 2026 por 214 millones de dólares.

Argentina: El 24 de enero firma y cierra la venta de su filial argentina a Telecom Argentina, participada por el Grupo Clarín, por 1.245 millones de dólares.

AÑO 2021.- Costa Rica: El 9 de agosto, Telefónica informa que cerró la venta de su filial de Costa Rica a Liberty Latin America por 538 millones de dólares.

El Salvador: El 15 de octubre alcanza un acuerdo con General International Telecom (GIT) para la venta de su filial en El Salvador por 144 millones de dólares.

AÑO 2019.- Panamá: El 20 de febrero de 2019, Telefónica Centroamérica, de la que la empresa española Telefónica posee el 60 %, concluyó la transmisión del capital social de su filial Telefónica Móviles Panamá a una subsidiaria del grupo Millicom por 594 millones.

Nicaragua: El 16 de mayo, la multinacional española Telefónica completó la venta de su filial en Nicaragua al operador de telefonía móvil Millicom International Cellular por 437 millones.

Guatemala: El 24 de enero anunció la venta a su competidora América Móvil, controlada por el multimillonario mexicano Carlos Slim, por 333 millones. EFE

bmc/jlm/ma/ah