Temas del día de EFE Economía del martes, 7 de abril de 2026 (20:00 horas)

4 minutos

IRÁN GUERRA

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha fijado para las 20 horas de este martes (00:00 GMT/02:00 h. del miércoles en España) el momento en el que expira su ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, antes de atacar puentes y centrales energéticas estratégicas del país persa.

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Madrid – Las bolsas europeas cierran con caídas en torno al 1 % ante las nuevas amenazas de Trump a Irán a pocas horas de que venza el ultimátum para abrir el estrecho de Ormuz. (Texto enviado a las 18:22 horas) (Foto) (Vídeo)

– La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, considera «imprescindible» que la UE mantenga la estabilidad financiera durante la guerra. (13:29 horas) (Vídeo)

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ESPAÑA DEUDA

Madrid – El Tesoro Público ha colocado este martes 4.388,7 millones de euros en letras a doce meses a un interés marginal del 2,64 %, algo más de medio punto respecto a la última subasta de este tipo, celebrada el pasado mes de marzo, y un nivel de noviembre de 2024, cuando los tipos de interés del BCE estaban en el 3,25 %.

(Texto enviado a las 11:31 horas)

– Más de 150.000 cuentas para comprar y vender deuda siguen operativas en el Banco de España. (11:13 horas)

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CRISIS VIVIENDA

Madrid – España fue el cuarto país de la UE en el que más crecieron los precios de la vivienda en el cuarto trimestre de 2025, con una subida del 12,9 % con respecto a 2024, más del doble de la media de los 27 que se sitúa en el 5,5 %, según los últimos datos de la oficina estadística de la UE Eurostat.

(Texto enviado a las 13:07 horas) (Infografía)

– La vivienda en España subió en 2025 el 16,6 % en 2025 y registró otro máximo histórico, según la estadística registral. (11:45 horas)

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ACCIÓN SINDICAL

Madrid – UGT y CCOO han presentado su propuesta en materia de despido en la que plantean que se establezca el derecho de los trabajadores a elegir entre la indemnización o la readmisión a su puesto de trabajo en el caso de despido improcedente, algo que ahora es potestad de la empresa.

(Texto enviado a las 13:29 horas)

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AIREF BALANCE

Madrid – La expresidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) Cristina Herrero ha criticado este martes que ha sido «imposible» firmar convenios de colaboración con los Ministerios de Hacienda y Economía para facilitar el acceso a la información.

(Texto enviado a las 12:50 horas) (Foto) (Vídeo)

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EMPRESAS DISCOGRÁFICAS

Madrid – El multimillonario neoyorquino Bill Ackman ha presentado una oferta a través de su fondo de inversión Pershing Square para comprar Universal Music mediante una combinación de efectivo y acciones.

(Texto enviado a las 13:16 horas)

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IBERIA VENEZUELA

Madrid – Iberia retoma este martes su operativa con Venezuela, suspendida desde el pasado 29 de noviembre, con cuatro frecuencias semanales (cuatro vuelos de ida y otros cuatro de vuelta), han avanzado a EFE fuentes de la compañía.

(Texto enviado a las 14:10 horas)

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SAMSUNG RESULTADOS

Seúl – El gigante surcoreano Samsung Electronics avanza que su beneficio operativo en el primer trimestre ascenderá a 38.000 millones de dólares, lo que multiplica por más de ocho el resultado del mismo período de 2025.

(Texto enviado a las 03:18 horas)

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HUNGRÍA ELECCIONES

Budapest – El nuevo Gobierno de Hungría tendrá que gestionar una economía lastrada por un crecimiento muy débil, un déficit elevado y un creciente desempleo, ya sea el ultranacionalista Viktor Orbán quien vuelva a ganar las elecciones del domingo, tras 16 años en el poder, o bien la oposición conservadora la que logre una victoria.

(Texto enviado a las 10:34 horas)

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PERÚ ELECCIONES

Lima – Perú ha logrado que su economía siga creciendo pese a la gran volatilidad política que le ha hecho tener ocho presidentes en casi diez años, una situación que según varios analistas ha impedido que en realidad crezca al doble de velocidad, por lo que ven urgente poner fin a esa inestabilidad.

(Texto enviado a las 16:00 horas)

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EFECOM

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