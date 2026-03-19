Temas del día de EFE Internacional del 19 de marzo de 2026 (13.00 horas)

15 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – La tensión crece en el Golfo Pérsico por los ataques iraníes contra instalaciones de hidrocarburos en países árabes, que continúan este jueves, y las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha advertido que destruirá el campo de Pars Sur, en Irán, si este país vuelve a atacar las infraestructuras energéticas cataríes.

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– El barril de petróleo brent para entrega en mayo se dispara casi un 5 % este jueves, hasta situarse cerca de los 113 dólares, mientras que el precio del gas natural se dispara casi un 30 por ciento.

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(Se ha enviado información 03.48 horas de que Trump desconocía que Israel atacaría un campo de gas en Irán, y una información a las 09.16, citando a los medios estadounidenses, de que sí lo sabía)

– Las autoridades iraníes anunciaron este jueves las tres primeras ejecuciones de presos condenados por su participación en las protestas de enero, en las que supuestamente mataron a dos agentes de seguridad.

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– Israel acelera su «operación» en Irán, después de asesinar en los últimos días a tres de las figuras más relevantes del régimen y haber atacado una infraestructura gasística clave, mientras la república islámica intensifica el lanzamiento de misiles balísticos en represalia contra suelo israelí.

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– Se enviará información desde Hebrón, en el sur de Cisjordania, donde tres mujeres palestinas murieron la noche de este miércoles tras un impacto de un misil de racimo iraní en un salón de belleza de Beit Awa.

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– El conflicto vuelve a escalar en el Líbano después de varios días a la baja, con varios ataques en Beirut e intentos israelíes de cortar los accesos a la franja fronteriza.

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– Millones de barriles de petróleo sancionado, en su mayoría procedentes de Irán, avanzan a diario todavía hacia el estrecho de Malaca, un angosto corredor frente a las costas de Singapur, entre otros países, donde aguardan flotando a ser entregados a su mayor comprador: China.

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(Enviado a las 11.42 horas)

– Rueda de prensa de la Organización Marítima Internacional tras celebrar durante dos días un periodo extraordinario de sesiones para debatir la situación en Oriente Medio, y particularmente la situación creada por el cierre de facto del estrecho de Ormuz.

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– La Organización Mundial del Comercio (OMC) presenta en Ginebra las perspectivas y estadísticas del comercio global, en medio de las dificultades del tránsito de mercancías que ha causado el conflicto en Oriente Medio. (Texto)

– El Banco Central Europeo (BCE) actualiza este jueves sus previsiones de crecimiento e inflación, que podrían tener en cuenta el impacto de la subida de los precios del petróleo y los problemas en el suministro de energía como consecuencia de la guerra contra Irán.

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UE CUMBRE

Bruselas – Los líderes de la UE comenzaron este jueves una cumbre que estará centrada en discutir la respuesta a la escalada bélica en Oriente Medio, en la ayuda a Ucrania y en la mejora de la competitividad europea, amenazada ahora por el impacto del encarecimiento de la energía.

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– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó este jueves a la Unión Europea (UE) que defienda sus valores y sus principios frente a «la ley del más fuerte», y que esté del lado de quienes sufren las violaciones del derecho internacional.

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EEUU CUBA CONVOY

Washington/Progreso (México)/La Habana – La flotilla de ayuda humanitaria ‘Nuestra América’, impulsada por dirigentes de izquierda y organizaciones sociales, prepara su salida desde el sureste de México con el objetivo de llegar este sábado a Cuba con suministros, en medio del deterioro económico y el embargo de Estados Unidos a la isla.

(Texto)

– Se prevé una rueda de prensa desde Progreso (Yucatán), sureste de México, sobre el convoy. (Texto) (Foto)

ISRAEL PALESTINA RAMADÁN

Jan Yunis (Franja de Gaza) – En el sur de Gaza, una carpa acoge a mujeres que se acercan a hornear sus dulces para celebrar el Eid, la fiesta que pone fin al mes sagrado musulmán, entre los escombros a los que ha quedado reducida la Franja palestina.

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(Enviado a las 10.01 horas)

UCRANIA GUERRA

Bruselas.- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, reiteró este jueves que hasta que no se reanude el tránsito del crudo ruso por el oleoducto Druzhba, vetará el préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) a Ucrania.

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– La resistencia del Parlamento ucraniano a aprobar las subidas de impuestos pactadas por Kiev con el Fondo Monetario Internacional (FMI) amenaza con demorar el acceso de Ucrania al crédito de 8.100 millones de dólares para los próximos cuatro años aprobado por la institución.

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EEUU JAPÓN

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en su segundo encuentro bilateral tras la visita oficial del mandatario estadounidense a Tokio el año pasado, en una cita marcada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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COLOMBIA ECUADOR

Bogotá/Quito – Ecuador y Colombia acordaron investigar de forma conjunta la aparición de una bomba en la frontera común, en medio de tensiones diplomáticas y comerciales y cruces de declaraciones entre los dos Gobiernos sobre operaciones militares ecuatorianas.

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VENEZUELA AMNISTÍA

Caracas- Las exclusiones de la ley de amnistía y las «condiciones inhumanas» de los presos en Venezuela son objeto este jueves de dos manifestaciones convocadas por las ONG Surgentes y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, un día después de cambios en el gobierno que han afectado incluso al ministro de Defensa.

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AFGANISTÁN PAKISTÁN

Islamabad/Kabul – Afganistán denunció este jueves nuevos ataques en una provincia fronteriza del este del país, apenas un día después de que el Gobierno de facto talibán y Pakistán anunciaran el miércoles una tregua de cinco días para dar un respiro a una escalada bélica que se ha cobrado la vida de centenares de personas.

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ESPECIALES

– Con motivo de las elecciones regionales que se celebrarán el próximo domingo en Bolivia, la agencia EFE enviará este jueves y el viernes una serie previa con la guía BOLIVIA ELECCIONES.

– Con motivo de las elecciones generales en Eslovenia, que se celebrarán el próximo domingo, la Agencia EFE enviará este jueves una serie previa con la guía ESLOVENIA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- Londres.- R.UNIDO TIPOS.- El Banco de Inglaterra comunica su decisión sobre los tipos de interés. (Texto)

14:15h.- Fráncfort.- BCE TIPOS.- El Banco Central Europeo (BCE) celebra su reunión de política monetaria y publica la decisión sobre los tipos de interés y sus nuevas proyecciones macroeconómicas a las 14.15 horas. Su presidenta, Christine Lagarde, explica las deliberaciones del Consejo de Gobierno en una rueda de prensa a partir de las 14.45 horas. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

14:15h.- Bruselas.- OTAN BULGARIA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, realiza unas breves declaraciones a la prensa junto al primer ministro de Bulgaria, Andrey Gyurov.

15:00h.- Ginebra.- COMERCIO GLOBAL.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) presenta las perspectivas y estadísticas del comercio global. (Texto)

15:30h.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- Los ministros de Defensa y de Economía, Boris Pistorius y Katherina Reiche, se reúnen con la industria alemana para abordar la situación de seguridad y defensa. (Texto)

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA CUBA.- Manifestación de solidaridad con Cuba «S.O.S. Cuba se nos muere». (Texto)(Foto)(Vídeo)

17:30h.- Londres.- IRÁN GUERRA.- Rueda de prensa de la Organización Marítima Internacional tras celebrar durante dos días un periodo extraordinario de sesiones para debatir la situación en Oriente Medio, y particularmente la situación creada por el cierre de facto del estrecho de Ormuz. (Texto) (Vídeo)

18:00h.- París.- FRANCIA ESPAÑA.- Miquel Roca, uno de los ‘padres’ de la Constitución española, recibe en París el premio Diálogo de amistad franco-española. (Texto)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- La resistencia del Parlamento ucraniano a aprobar las subidas de impuestos pactadas por Kiev con el Fondo Monetario Internacional (FMI) amenaza con demorar el acceso de Ucrania al crédito de 8.100 millones de dólares para los próximos cuatro años aprobado por la institución. (Texto)

Bruselas.- UE CUMBRE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la reunión del Consejo Europeo que analiza, entre otros asuntos, la situación provocada por la guerra en Irán

Ginebra.- SUIZA INTERES.- El Banco Nacional de Suiza hace una evaluación de la política económica y monetaria. (Texto)

París.- UNESCO AGUA.- La Unesco publica el informe ‘Agua para todas las personas: Igualdad de derechos y oportunidades’. (Texto)

Moscú.- ARMENIA UE.- La comisaria europea para la Ampliación, Marta Kos, visita Ereván para preparar la primera cumbre UE-Armenia, a celebrarse en mayo.

América

14:00h.- Nueva York.- HARVEY WEINSTEIN.- Audiencia previa al nuevo juicio por un delito sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein en Nueva York.

15:00h.- Caracas.- VENEZUELA AMNISTÍA.- La ONG Surgentes se concentra en el centro de Caracas para entregar solicitudes ante la comisión parlamentaria de seguimiento de la amnistía relacionadas con casos excluidos de la norma, incluyendo a militares encarcelados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Washington.- EEUU JAPÓN.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en su segundo encuentro tras la visita oficial del republicano a Tokio el año pasado.

16:00h.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE), liderada por la europarlamentaria italiana Annalisa Corrado, realiza su primera conferencia de prensa, tras el despliegue de 50 observadores de largo plazo en las diferentes regiones del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- Tras superar problemas técnicos, el cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion regresan a la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy para el despegue de la misión tripulada Artemis II previsto para el próximo 1 de abril, lo que supones el regreso humano a la órbita lunar en más de cincuenta años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO ALEMANIA – El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realiza una visita a México, acompañado de una delegación de empresarios con proyectos en el país o interesados en invertir y en la que se reunirá con la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum. (Texto) (Foto) (Video)

Montevideo.- MERCOSUR UE.- La vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi, presenta un estudio sobre el impacto del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL MUJICA.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en la ceremonia de entrega del título de doctor honoris causa post mortem al exmandatario uruguayo José Mujica, en la ciudad de São Bernardo do Campo, cuna política del líder progresista brasileño. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS DERECHOS HUMANOS.- El Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras presenta su Informe Anual 2025, un documento que analiza la situación actual de las libertades civiles y las garantías fundamentales en el país centroamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU ARTE.- El Pérez Art Museum Miami (PAMM) acoge la exposición ‘Get in the Game: Sports, Art, Culture’ , que mezcla arte y deporte a través de 100 obras en forma de pintura, escultura, fotografía, video, técnica mixta y recuerdos históricos que exploran la interacción entre ambas disciplinas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- CENTROAMÉRICA UE.- Foro Unión Europea (UE) – Centroamérica en Panamá para impulsar oportunidades de inversión sostenible, comercio y conectividad en la región. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA COMERCIO.- Argentina difunde este jueves su cifra de intercambio comercial correspondiente a febrero, después de que en enero pasado registrase un superávit de 1.987 millones de dólares. (Texto)

Asunción – PARAGUAY BRASIL – Los cancilleres de Paraguay y Brasil, Rubén Ramírez y Mauro Vieira, respectivamente, discutirán en una reunión en Asunción sobre las negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú que establece las bases financieras y de prestación de servicios de la represa binacional. (Texto) (Foto)

Cancún.- MÉXICO ECONOMÍA.- La Asociación Bancaria de México, que agrupa a las principales entidades financieras del país, celebra su Convención Bancaria en la que discutirán las perspectivas económicas y contará con la intervención de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y los principales ejecutivos bancarios del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- CELAC ÁFRICA.- El Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y 19 países africanos discute en su segundo día las reparaciones históricas y las conexiones culturales entre las dos regiones. (Texto) (Foto) (Video)

Brasilia.- AMÉRICA DERECHOS HUMANOS.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebra su 187º período de sesiones, que se llevará a cabo hasta el 20 de marzo, en Brasilia. (Texto) (Foto)

Nueva York.- EEUU NARCOTRÁFICO.- Audiencia de seguimiento en el caso contra Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cartel de Guadalajara, en el tribunal federal de Nueva York donde está acusado de dirigir una empresa criminal y asesinato -incluyendo el secuestro, la tortura y el homicidio del agente especial de la DEA Enrique «Kiki» Camarena en 1985-, entre otros cargos.

Miami.- EEUU ESPACIO.- Tras superar problemas técnicos, el cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion regresan a la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy para el despegue de la misión tripulada Artemis II previsto para el próximo 1 de abril, lo que supone el regreso humano a la órbita lunar en más de cincuenta años. (Texto) (Foto) (Video)

Miami – EEUU ARTE -El Pérez Art Museum Miami (PAMM) acoge la exposición ‘Get in the Game: Sports, Art, Culture’ , que mezcla arte y deporte a través de 100 obras en forma de pintura, escultura, fotografía, video, técnica mixta y recuerdos históricos que exploran la interacción entre ambas disciplinas. (Texto) (Foto) (Video)

Oriente Medio

Túnez.- TÚNEZ LIBERTADES.- Vista del juicio contra la activista antirracista y presidenta de la asociación ‘Menamti’, Saadia Mosbah, acusada de blanqueo de capitales y en prisión desde mayo de 2024.

Redacción EFE Internacional

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