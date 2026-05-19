Temas del día de EFE Internacional del 19 de mayo de 2026 (19:00 horas)

5 minutos

DESTACADOS

1. Putin llega a China

CHINA RUSIA | Putin llega a China para reunirse con Xi pocos días después de Trump (Texto)

CLAVES | China y Rusia, cuatro años de «amistad sin límites». Por Guillermo Benavides, desde Pekín. (Texto)

– Putin se dirige a los chinos y elogia a su «amigo» Xi en un vídeo antes de aterrizar en Pekín. (Texto)

– Putin y Xi abordarán en su reunión «todas las crisis clave» del mundo, según Moscú. (Texto)

2. Ayudas para agricultores

IRÁN GUERRA | La UE ofrecerá ayudas a agricultores antes del verano para suministro de fertilizantes. (Texto) (Vídeo) (Foto)

– Los países del G7 acuerdan ayudas a países más afectados por guerra en Irán y respalda multilateralismo. (Texto)

– La ONU rebaja su previsión de crecimiento global al 2,5 % por la guerra en Oriente Medio.

3. Interceptados los dos únicos barcos

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA | Israel intercepta a los dos últimos barcos de la Flotilla rumbo a Gaza. (Texto)

CLAVES | Pocas caras conocidas en una nueva Flotilla capturada por Israel antes de llegar a Gaza. (Texto)

– La Flotilla denuncia que una patrullera israelí ha embestido uno de los dos últimos barcos. (Texto)

– La Flotilla denuncia disparos a varios barcos durante las interceptaciones de Israel y dice que cientos de activistas arrestados serán llevados a un puerto israelí. (Texto)

– EE.UU. sanciona a cuatro organizadores de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza. (Texto)

4. Juez imputa al expresidente español Zapatero.

ESPAÑA PLUS ULTRA| Zapatero, primer presidente del gobierno español imputado en un caso de posible corrupción. (Texto)

– Zapatero asegura que «jamas» ha hecho gestiones a favor de Plus Ultra. (Texto)

– El Gobierno español confía en la justicia y está tranquilo ante la imputación a Zapatero. (Texto)

5. La OMS espera una vacuna para el ébola

RD CONGO ÉBOLA | OMS espera que en dos meses haya vacunas para contener el actual brote de ébola y su director reconoce que hay alarma por magnitud y rápidez de brote de ébola. (Texto)

– Sudán del Sur realiza exámenes adicionales para confirmar primer caso sospechoso de ébola. (Texto)

– RD del Congo eleva a 131 las muertes sospechosas por el brote de ébola en el este del país. (Texto)

6. Retiran la inmunidad a Alvise por supuesta financiación ilegal

PARTIDOS SALF | La Eurocámara retira la inmunidad a Alvise por la supuesta financiación ilegal de SALF. (Texto)

7. Detenido el hijo del fundador de Mango

ESPAÑA MANGO | Detenido Jonathan Andic por la muerte de su padre, Isak Andic, el fundador de Mango, que queda en libertad tras depositar la fianza de un millón. (Texto)

EL DATO DEL DÍA

HANTAVIRUS CRUCERO | El brote de hantavirus deja más de 440 contactos en al menos 30 países. (Texto)

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

R.UNIDO GOBIERNO | El Partido Laborista permite al alcalde de Manchester optar a un escaño parlamentario. (Texto)

NUESTROS TEMAS

HANTAVIRUS CRUCERO | Científicos chilenos buscan fondos para avanzar en la vacuna contra el hantavirus. Por María M. Mur, desde Santiago de Chile. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ITALIA SUVENIR | El ‘cura guapo’ del calendario más famoso de Roma: «Nunca he sido ni sacerdote ni modelo». (Texto) (Foto) (Vídeo)

APPLE ANIVERSARIO | Apple cumple 25 años de tiendas físicas con 272 locales en EEUU y giro al comercio online. (Texto)

PENDIENTES DE

FESTIVAL CANNES | El equipo del filme ‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar, desfila por la alfombra roja de Cannes antes de la proyección de gala de la película, que se presentará en rueda de prensa el miércoles y que está protagonizada por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez Gijón y Leonardo Sbaraglia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPAÑA CANADÁ | El rey de España Felipe VI llega a Ottawa para iniciar un viaje oficial de tres días a Canadá, acompañado del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

LITERATURA BOOKER | Ceremonia de entrega del premio Booker Internacional 2026, uno de los galardones literarios más prestigiosos a nivel mundial, con la escritora brasileña Ana Paula Maia entre las finalistas por su obra ‘Así en la tierra como debajo de la tierra’. (Texto)

MARADONA JUICIO | El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este martes con el testimonio de su hija menor, Jana Mardona, quien en el primer proceso judicial -anulado en 2025- apuntó contra el médico de cabecera de su padre como responsable de que el astro fuera tratado durante sus últimos días en una vivienda y no en una clínica. (Texto) (Foto) (Video)

Redacción EFE Internacional

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