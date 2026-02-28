Temas del día de EFE Internacional del 28 de febrero de 2026 (19.00 horas)

4 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Washington.- Israel y EE.UU atacaron este sábado objetivos militares en diferentes partes de Irán, en una acción destinada a acabar con lo que consideran amenazas de seguridad del régimen de Teherán y ante la falta de progresos en las negociaciones nucleares y balísticas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se están enviando reacciones desde diferentes capitales y organizaciones internacionales, así como una cronología sobre el conflicto sobre los programas nuclear y balístico de Irán)

– El presidente estadounidense, Donald Trump, recalcó al anunciar el ataque a Irán que ese país «nunca» tendrá armamento nuclear y que su objetivo es terminar con el actual régimen islámico de Teherán.

– Los ataques de Israel y Estados Unidos han causado al menos 201 muertos y 747 heridos, según anunció un portavoz de la Media Luna Roja iraní.

– La Guardia Revolucionaria iraní advirtió de que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, punto vital del tráfico petrolero y comercial en la región, ya no es seguro, y el Departamento de Transporte de EE.UU. emitió una recomendación para que los buques comerciales eviten navegar por esa vía.

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Islamabad/Kabul – El Gobierno de Pakistán ha rechazado cualquier posibilidad de negociación con el régimen talibán afgano, apenas 24 horas después de que Kabul ofreciera una salida diplomática a la escalada bélica, en la que ambas partes aseguran haber causado cientos de bajas al lado rival.

(Texto)

BOLIVIA ACCIDENTE

La Paz.- Son ya 22 los muertos por el accidente de un avión militar de transporte en el aeropuerto de la ciudad boliviana de El Alto, con 50 detenidos por tratar de robar los billetes que transportaba la aeronave.

(Texto) (Foto) (Video)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén.- El Ejército israelí mató a al menos un palestino este sábado en ciudad de Gaza, según los servicios de emergencia de la Franja, mientras que la suspensión temporal de la expulsión de más de una treintena de ONG que operan en Gaza y Cisjordania da un ligero alivio a los palestinos pese a las dificultades de la vida diaria.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Kiev.- Continúan los combates en el frente y los ataques aéreos cruzados entre Rusia y Ucrania mientras sus dirigentes preparan una nueva ronda de negociaciones mediadas por EE.UU. que podría tener lugar a principios de marzo en Abu Dabi.

(Texto)

CUBA EEUU

La Habana.- Dos nuevos buques mexicanos con 1.200 toneladas de ayuda humanitaria atracaron este sábado en el puerto de La Habana mientras las autoridades cubanas mantienen su mutismo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, planteara «una toma de control amistosa» de la isla en medio del bloqueo petrolero.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

La Habana.- El empresario cubanoamericano Hugo Cancio, con importantes negocios y contactos a ambos lados del estrecho de La Florida, anima en entrevista con EFE a La Habana a «aprovechar» la «oportunidad única » de hablar con Washington, pese a lo «difícil» que es negociar bajo presión.

(Texto) (Foto) (Video)

VATICANO ARTE

Ciudad del Vaticano – Un andamio cubre el grandioso fresco del ‘Juicio Final’ en la Capilla Sixtina: en su interior, los restauradores se ponen cada día ante las figuras creadas por la mano genial de Miguel Ángel para limpiar una capa blancuzca que las ha ido opacado desde su última restauración, hace más de treinta años.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PREMIOS BRIT

Manchester (Reino Unido) – Los premios BRIT 2026, los más importantes de la música en el Reino Unido, celebran en Mánchester su 49 edición con una gala en la que actuará la cantante española Rosalía (que también está nominada como Artista Internacional del Año) junto a otras estrellas británicas como Harry Styles, Olivia Dean o Raye.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

21:00h.- Manchester.- PREMIOS BRIT.- Ceremonia de entrega de los Premios Brit Awards 2026, que por primera vez en la historia de los galardones se celebrarán fuera de Londres y tendrán como sede el Co-Op Live de Manchester. Co-Op Live Arena (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245