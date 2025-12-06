Temas del día de EFE Internacional del domingo 7 de diciembre

UCRANIA GUERRA

Berlín/Moscú – Ucrania sigue pendiente de las próximas reuniones sobre el plan de paz tras los contactos con Estados Unidos en Miami y la cumbre con países europeos en Londres prevista para el lunes, mientras las fuerzas de Kiev y de Moscú siguen lanzando ataques contra la respectiva infraestructura energética.

– El tiempo lluvioso y neblinoso proporciona una cobertura adicional frente a los drones ucranianos a los soldados rusos, que intentan maximizar sus avances en los frentes del este y del sur. Por Rostyslav Averchuk

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La violencia de colonos en Cisjordania ocupada no cesa y el número de muertos en Gaza continúa subiendo tras diversas operaciones del Ejército israelí a lo largo de la Franja, cuando en esta jornada el canciller alemán, Friedrich Merz, se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa – Los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras no se han actualizado desde el viernes y la ventaja la mantiene el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

FORO DOHA

Doha – Segunda y última jornada del Foro de Doha, donde se abordarán cuestiones como la prosperidad en Latinoamérica con responsables políticos latinoamericanos y españoles.

HONG KONG ELECCIONES

Hong Kong – Hong Kong celebra unas elecciones legislativas controladas por Pekín tras el devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, que causó más de 150 muertos, entre críticas por la falta de debates libres y tensiones por supuestas campañas de boicot de fuerzas opositoras.

PREMIOS NOBEL

Estocolmo – La científica Mary Brunkow, única mujer en ganar un premio Nobel en las categorías científicas en 2025, en su caso en Medicina, habla en una entrevista con EFE de las implicaciones de sus descubrimientos sobre la regulación del sistema inmune.

NOTRE DAME

París – Un año después de su gran reapertura, tras un colosal esfuerzo de restauración por el incendio que conmocionó a París y al mundo en abril de 2019, la catedral de Notre Dame se ha convertido en el monumento más visitado de la capital francesa.

MÉXICO FIL

Guadalajara (México) – La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la mayor del mundo en español, concluye su edición 52 y anuncia a Italia como su invitada especial para el próximo año.

ITALIA ÓPERA

Milán (Italia) – La Scala de Milán, uno de los templos de la lírica mundial, inaugura su temporada con una ópera en ruso, la ‘Lady Macbeth de Mtsensk’ de Dmitri Shostakóvich, para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del famoso compositor. Por Gonzalo Sánchez

COLOMBIA HAMBRE

Bogotá.- A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, un grupo de indígenas libra en el suroeste de Colombia una batalla contra el hambre con un objetivo claro: conservar las semillas ancestrales que han dado de comer a generaciones.

