Temas del Día de EFE Internacional del Jueves, 16 de abril de 2026 (09:00 GMT)

17 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Islamabad – Pakistán redobla sus esfuerzos diplomáticos para intentar volver a sentar en la mesa de negociaciones a Irán y Washington, antes del fin del ultimátum impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

(Texto)

– Irán ha realizado una ronda de consultas con China, Pakistán, Japón ante posibles nuevas negociaciones con Estados Unidos.

(Texto)

– La organización pacifista Standing Together organiza una protesta en Tel Aviv contra lo que considera «el terrorismo de los colonos» israelíes en Cisjordania ocupada.

(Texto) (Foto)

– El mes de abril pone a prueba la seguridad energética de Asia, muy vulnerable ante la crisis de suministro provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz: mientras países como China cuentan aún con reservas para meses, el Sudeste Asiático agota estas semanas sus provisiones.

(Texto)

– El Fondo Monetario Internacional (FMI) explica sus pronósticos económicos para Oriente Medio y Asia, cuyas economías son las más perjudicadas por la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, para las que prevé importantes recortes de su PIB por las perturbaciones causadas por el cierre del estrecho de Ormuz.

(Texto)(Foto)(Video)

– El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, comparece en rueda de prensa para hablar sobre la guerra de Irán.

(Texto) (Foto) (Video)

– Israel y Líbano retoman las conversaciones para un alto el fuego, según anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.

(Texto)

PERÚ ELECCIONES

Lima – La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se perfilan para disputar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, con más del 90 % de los votos escrutados, en medio de denuncias de fraude de otros candidatos y mientras la Fiscalía aseguró que no ha detectado irregularidades en los comicios del pasado domingo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MARADONA JUICIO

Buenos Aires – El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en el que se juzga a siete trabajadores de la salud, continúa hoy con la declaración de una de las hijas del astro, tras una primera audiencia este martes cargada de tensión.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CUBA EEUU

La Habana – Raúl Guillermo Rodríguez Castro, guardaespaldas y nieto favorito del expresidente Raúl Castro, ha pasado en cuestión de semanas de evitar la esfera pública a situarse en el centro del tablero político de Cuba al convertirse supuestamente en nexo de los contactos con EEUU.

(Texto) (Foto)

– Acto conmemorativo de la proclamación del carácter socialista de la revolución cubana, en el que se espera que participen altos cargos del Gobierno cubano. El evento se produce en medio de las tensiones entre La Habana y Washington por las presiones de EE.UU. para que la isla emprenda reformas económicas y políticas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PAPA CAMERÚN

Bamenda (Camerún) – El papa se desplaza a Bamenda, en la región anglófona de Camerún, centro del conflicto interno, donde participa en un encuentro por la paz con la comunidad local en la catedral de San José.

(Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

EEUU VENEZUELA

Caracas – Sindicalistas celebran una marcha hasta la embajada de Estados Unidos para exigir transparencia sobre la comercialización por parte del Gobierno del oro y petróleo mientras continúa la crisis económica del país y las protestas para una subida de los salarios.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– en Nueva York se lee la sentencia del antiguo jefe de inteligencia chavista, el exgeneral Hugo ‘El Pollo’ Carvajal por narcotráfico y posesión de armas.

(Texto) (Foto)

MISIÓN ARTEMIS

Miami (EE.UU.) – Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen ofrecerán una rueda de prensa para hablar de Artemis II, la misión de diez días que terminó el viernes pasado tras orbitar la Luna.

(Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)(Directo)

UE REDES SOCIALES

París – Los líderes de una quincena de países europeos buscan impulsar la creación a nivel comunitario de una mayoría de edad digital, antes de la cual no se podrá tener acceso a las redes sociales, en una reunión no presencial convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron.

(Texto)(Audio)

ELENA PONIATOWSKA

Ciudad de México – El Museo del Estanquillo presenta la exposición ‘Elena Poniatowska Amor. Archivo Personal’ conformada por más de 400 piezas, entre fotografías, libros, pinturas y otros objetos provenientes de su archivo personal y la cual busca mostrar una parte del inmenso legado de la escritora.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CHINA CINE

Pekín- El Festival Internacional de Cine de Pekín abre este jueves su 16ª edición con la directora española Isabel Coixet en la competición oficial por el Tiantan con ‘Tres adioses’ y con la actriz francesa Juliette Binoche al frente del jurado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

R.UNIDO SOMBREROS

Londres – La sombrerería más antigua del mundo, la londinense Lock&Co, cumple 350 años de historia. Entre sus ilustres clientes se encuentran Lord Nelson, Winston Churchill y el mismo rey Carlos III, pasando por Charles Chaplin, Penélope Cruz o David Beckham. Por Judith Mora.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES:

– Con motivo de las elecciones legislativas adelantadas de Bulgaria que se celebrarán el próximo domingo 19, la Agencia EFE publicará este jueves una serie especial con la guía BULGARIA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00 GMT.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica el índice armonizado de precios de consumo para la UE y la eurozona, segunda lectura del dato de marzo. (Texto)

10:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO FOTOGRAFÍA.- Pase de prensa para presentar una exposición con los premios mundiales de fotografía que patrocina la marca Sony. Entre los candidatos al premio mundial tienen opciones los mexicanos Pablo Ramos y Citlali Fabian, el colombiano Santiago Mesa, la ecuatoriana Isadora Romero y la argentina Anita Pouchard Serra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA IRLANDA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Luxemburgo.- JUSTICIA HUNGRÍA.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncia sobre la legalidad de un impuesto húngaro a los derechos de emisión de CO2.

Londres.- R.UNIDO SOMBREROS.- La sombrerería londinense Lock&Co cumple 350 años como la más antigua del mundo.(Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA CINE.- Se inaugura la 48º edición del Festival Internacional de Cine de Moscú. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Luxemburgo.- JUSTICIA POLONIA.- Una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publica sus conclusiones sobre un caso relacionado con la independencia del poder judicial en Polonia.

Berlín.- ALEMANIA TRANSPORTE.- El sindicato UFO ha convocado otra huelga de trabajadores en Lufthansa CityLine, filial regional del Grupo Lufthansa, y en la aerolínea Lufthansa en una nueva movilización del personal de cabina que coincidirá con un acto de celebración de los 100 años de la compañía.

Luxemburgo.- JUSTICIA BÉLGICA.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncia sobre la compatibilidad con el Derecho de la UE del internamiento en Bélgica de solicitantes de asilo llegados por aeropuerto.

Londres.- R.UNIDO ECONOMÍA.- La Oficina nacional de estadísticas divulga los datos del producto interior bruto del Reino Unido correspondiente al mes de febrero. (Texto)

París.- FRANCIA SUBASTA.- La casa Sotheby’s subasta dos paisajes prácticamente inéditos del pintor impresionista Claude Monet, en manos privadas durante casi 115 años en un caso y 98 años en el otro, por valores que podrían sobrepasar los 5 y 8 millones de euros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

11:00 GMT.- Santiago.- CHILE REPÚBLICA CHECA.- El Presidente de República Checa, Petr Pavel, realiza una visita oficial a Chile, y es la primera que recibe el mandatario José Antonio Kast tras llegar a La Moneda. (Foto) (Vídeo)

12:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL AZÚCAR.- La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga su cuarta y última proyección para la cosecha de caña de azúcar de 2025/2026 de Brasil, mayor productor y exportador mundial de azúcar y etanol. (Texto)

12:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central brasileño divulga la variación en febrero del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB. (Texto)

12:00 GMT.- Washington.- FMI BANCO MUNDIAL.- Rueda de prensa del departamento de Asia Pacífico del Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional (Texto)

12:30 GMT.- La Habana.- CUBA EEUU.- Acto conmemorativo de la proclamación del carácter socialista de la revolución cubana, en el que se espera que participen altos cargos del Gobierno cubano. El evento se produce en medio de las tensiones entre La Habana y Washington por las presiones de EE.UU. para que la isla emprenda reformas económicas y políticas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Miami.- CARLOS RIVERA.- Carlos Rivera espera que su nuevo disco ‘¡Vida México!’, con canciones inéditas de mariachi e inspirado en el Día de Muertos, conecte con los mexicanos en Estados Unidos, donde muchos de ellos «jamás volverán» a su país natal, según expresó el cantante en una entrevista con EFE. (Texto) (Foto)

13:15 GMT.- Washington.- EEUU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial en EE.UU. de marzo. (Texto)

14:00 GMT.- San Juan.- PUERTO RICO MÚSICA.- El legendario músico y líder de orquesta de salsa Bobby Valentín es condecorado con un doctor honoris causa de parte de la Universidad Interamericana de Puerto Rico Universidad Interamericana (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Caracas.- VENEZUELA EEUU.- Sindicalistas marchan hasta la sede de la embajada de Estados Unidos para exigir explicaciones sobre la comercialización del oro, petróleo y exponer la crisis del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30 GMT.- Washington.- FMI BANCO MUNDIAL.- Rueda de prensa del departamento de Oriente Medio y Asia Central del Fondo Monetario Internacional (FMI). Fondo Monetario Internacional (Texto)

14:30 GMT.- Nueva York.- EEUU MEXICO.- El consulado de México en Nueva York dará detalles en conferencia de prensa sobre la recuperación de una pieza del periodo Clásico mesoamericano (600–900 d.C.).

15:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA INDUSTRIA.- El Gobierno colombiano divulga el Índice de Producción Industrial correspondiente a febrero de 2026. (Texto)

15:00 GMT.- Lima.- PERÚ GOBIERNO.- El primer ministro de Perú, el militar en retiro Luis Arroyo, pedirá ante el Congreso el voto de confianza de su gabinete ministerial cuatro días después de las elecciones generales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30 GMT.- Washington.- FMI BANCO MUNDIAL.- Rueda de prensa del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las economías del G20 en el marco de las reuniones de primavera del organismo. Fondo Monetario Internacional (Texto)(Foto)(Video)

18:30 GMT.- Miami.- MISIÓN ARTEMIS.- Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen ofrecerán una rueda de prensa para hablar de Artemis II. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Directo)

23:00h.- Washington.- EEUU GOBIERNO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja a Las Vegas para promocionar su política de eliminar los impuestos a las propinas. (Texto)(Foto)(Video)

Washington.- EEUU ESPAÑA – En el marco de su asistencia en las reuniones de la primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el vicepresidente y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, comparece ante los medios en una jornada en la que tiene previsto participar en varios foros.(foto)(vídeo EFE)(directo)

Austin (EE.UU.).- EEUU INMIGRACIÓN.- Abogados y activistas en Texas advierten sobre lo que consideran una “extralimitación” del Gobierno por parte del gobernador y del fiscal general, quienes han amenazado con represalias a las ciudades que limitan o regulan la colaboración de la policía con ICE. (Texto)

Washington.- IRAN GUERRA – El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, comparece en rueda de prensa sobre la guerra de Irán. (foto)(vídeo cedido)

Santiago.- CHILE MIGRACIÓN.- Autoridades migratorias de Chile dan detalles sobre el plan para expulsar a migrantes irregulares prometido por el ultraderechista José Antonio Kast durante la campaña que le llevó a la Presidencia en marzo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO POLÍTICA – La veterana diplomática mexicana, Martha Bárcena, ex embajadora en Washington, comenta en entrevista con EFE la política exterior del gobierno de Claudia Sheinbaum, a la que critica su pérdida liderazgo y aislacionismo a nivel global. (Texto) (Foto)

Bogotá.- COLOMBIA ENERGÍA.- Representantes de organismos multilaterales y del sector privado participan en el Colombia Carbón Fórum, un encuentro para definir la hoja de ruta del mercado de carbono en América Latina. Ágora Centro de Convenciones (Texto)

Quito.- ECUADOR TERREMOTO.- Ecuador cumple diez años de su último gran terremoto, que causó 663 fallecidos al devastar la costa del país, especialmente las provincias de Manabí y Esmeraldas, fronteriza con Colombia. (Texto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ DANZA.- La bailarina y coreógrafa española Sol Picó habla con EFE de su conexión «mágica» con el mundo de la danza y de su desembarco en Panamá con la presentación este jueves de su creación «Malditas plumas», sobre una corista que desea ser vedete en la Barcelona de los cabarés de los años 20 del siglo pasado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL MINERÍA.- La minera brasileña Vale presenta su informe de producción referente al primer trimestre de 2026. (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga su última proyección para la cosecha 2025-2026 de caña de azúcar de Brasil, mayor productor y exportador mundial de azúcar y etanol de caña. (Texto)

Oriente Medio

12:00 GMT.- Rabat.- MARRUECOS UE.- El ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, recibe a la Alta representante de la UE y vicepresidenta de la Comisión Europa Kaja Kallas (Texto) (Foto)

16:30 GMT.- Tel Aviv.- ISRAEL PALESTINA.- La organización pacifista Standing Together organiza una protesta «contra el terrorismo de los colonos» israelíes en Cisjordania ocupada. (Texto) (Foto)

África

08:00 GMT.- Bamenda.- PAPA CAMERÚN.- El papa se desplaza a Bamenda para un encuentro por la paz con la comunidad local. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brazzaville.- CONGO PRESIDENTE.- El presidente de la República del Congo, Denis Sassou Nguesso, jura el cargo tras ganar las elecciones del pasado 15 de marzo, después de casi treinta años ininterrumpidos en el poder. (Texto)

Abuya.- BOXEO NIGERIA.- Se celebra una nueva audiencia en el caso del conductor del vehículo en el que viajaba el boxeador británico-nigeriano Anthony Joshua cuando tuvo un accidente el pasado 29 de diciembre.

Asia

Tokio.- JAPÓN NUCLEAR.- Tras varios retrasos, la compañía eléctrica japonesa TEPCO tiene planeado dar inicio este jueves a las operaciones comerciales de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la mayor del mundo por capacidad, después de reiniciar el reactor número 6 del complejo a comienzos de año.

Sídney.- AUSTRALIA MALASIA BRUNÉI.- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, inicia una gira oficial por Brunéi y Malasia centrada en reforzar la seguridad energética y el suministro de bienes esenciales en un contexto de incertidumbre global por la guerra en Oriente Medio. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA CENSO.- Arranca en la India la fase física del mayor censo del mundo, tres millones de funcionarios inician el sondeo puerta a puerta tras el registro digital previo. (Texto)

Nueva Delhi – INDIA PARLAMENTO – El Parlamento Indio empieza este jueves una sesión de tres días en la que decidirá si duplicar el número de escaños en el legislativo y reservar 33 % de estos para las mujeres, una iniciativa ambiciosa que implica una reforma constitucional. (Se enviará un análisis sobre cómo el plan reaviva la división política entre el norte y el sur de la India). (Texto)(Foto)(Video)

Pekín.- CHINA CINE.- El Festival Internacional de Cine de Pekín abre este jueves su 16ª edición con la directora española Isabel Coixet en la competición oficial por el Tiantan con ‘Tres adioses’ y con la actriz francesa Juliette Binoche al frente del jurado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Hsinchu.- TSMC RESULTADOS.- TSMC, líder mundial en la fabricación de chips avanzados, publica sus resultados financieros del primer trimestre, después de lograr ganancias récord en 2025 por el ‘boom’ de la inteligencia artificial. (Texto)

Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de marzo de la producción industrial, así como otros indicadores clave como las ventas minoristas o la inversión en activos fijos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA PIB.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución del producto interior bruto (PIB) de la segunda economía mundial durante el primer trimestre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA INMOBILIARIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución en marzo de los precios inmobiliarios en las principales ciudades del país, indicador clave ante la prolongada crisis inmobiliaria que lastra la economía nacional. (Texto)

Bangkok – IRÁN GUERRA – El mes de abril pone a prueba la seguridad energética de Asia, muy vulnerable ante la crisis de suministro provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, y mientras países como China cuentan aún con reservas para meses, el Sudeste Asiático agota estas semanas sus provisiones. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34) 913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245