Temas del Día de EFE Internacional del Jueves, 28 de mayo de 2026 (09:00 horas)

22 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – Irán y Estados Unidos cumplen tres meses en guerra con una tregua que se mantiene a pesar de las tensiones y con unas negociaciones para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz que continúan entre versiones contradictorias de las partes sobre su marcha.

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– Estados Unidos lanzó este jueves un nuevo ataque contra Irán, el segundo de la semana, al que el país persa dijo haber respondido con una ofensiva contra una base aérea estadounidense.

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– El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reúne en Washington con el canciller paquistaní, Ishaq Dar, mediador en las negociaciones de paz entre Washington y Teherán.

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– Se enviará una cronología sobre los principales acontecimientos en estos tres meses.

– Israel intensifica sus ataques en el sur del Líbano, incluyendo en ellos a la ciudad costera de Tiro, tras anunciar que ocuparía más territorio por tierra y a pesar del alto el fuego vigente.

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– Se enviará una crónica sobre el sionismo cristiano tras los ataques israelíes a aldeas cristianas e incidentes contra símbolos de esta religión en el sur del Líbano.

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– La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe anual sobre las inversiones, centrado esta vez en las potenciales implicaciones del conflicto en Oriente Medio en el sector, así como para la seguridad energética y las estrategias de los gobiernos.

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RD CONGO ÉBOLA

Nairobi – La agencia de salud pública de la Unión Africana ofrece una rueda de prensa virtual sobre la situación sanitaria en el continente con especial atención a la epidemia de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, que ha llevado a la OMS a pedir a las partes beligerantes en el conflicto congolés un alto el fuego.

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– El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tiene previsto comenzar las labores de coordinación de las operaciones de evaluación y respuesta del brote en RDC.

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CUBA EEUU

La Habana/Washington- Continúa la incógnita sobre el transcurso de las negociaciones entre EEUU y Cuba después de que el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, expresara su confianza en que las conversaciones entre los dos países desemboquen en «un buen resultado» mientras La Habana pide a la comunidad internacional prevenir una agresión militar contra la isla.

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– Delgados y agotados, decenas de ancianos esperan pacientemente a escuchar su número para recoger un plato de comida caliente en la cocina social de Quisicuaba, la mayor ONG de Cuba. Ya son más de un centenar y sigue aumentando su número.

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ONU SECRETARIO GENERAL

Londres – Debate entre los candidatos a ocupar la Secretaría General de la ONU. Confirmaron su asistencia el argentino Rafael Grossi, la chilena Michelle Bachelet, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y la costarricense Rebeca Grynspan, todos ellos latinoamericanos y con carreras vinculadas a diversos organismos de la ONU.

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CRISIS CLIMÁTICA

Ginebra – La Organización Meteorológica Mundial (OMM) publica sus predicciones sobre el aumento de temperaturas global hasta 2030, después de que en sus últimos informes advirtiera sobre los episodios de calor extremo sin precedentes vividos en Latinoamérica y sobre el hecho de que al menos el 95 % de Europa registró temperaturas anuales superiores a la media en 2025.

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– Europa vive una nueva jornada de temperaturas excepcionalmente altas para un mes de mayo y gobiernos como el francés preparan a sus servicios públicos para afrontar el calor intenso, mientras Italia empieza a activar alertas por máximo riesgo para la salud en ciudades del centro y el norte del país.

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MARYLIN MONROE

Los Ángeles (EE.UU.) – La figura de Marilyn Monroe regresa al primer plano con una exposición que analiza cómo moldeó su imagen pública para celebrar el centenario de su nacimiento. La muestra exhibe cientos de objetos originales y cartas personales, como el famoso vestido rosa de ‘Gentlemen Prefer Blondes’ (1953). Por Mikaela Viqueira

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ADEMÁS

UE EXTERIORES | Limasol (Chipre) – Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen este jueves en Limasol (Chipre) para empezar a discutir los elementos que se deben dar para facilitar la paz en Ucrania y para buscar vías de mantener la presión sobre Rusia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

BOLIVIA PROTESTAS | La Paz – Legisladores y mediadores intentan una nueva reunión de diálogo entre el Gobierno de Bolivia y los sectores campesinos y sindicales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, cuando se cumplen 23 días de bloqueos de carreteras que están causando pérdidas millonarias al país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

LATINOAMÉRICA SEGURIDAD | Santiago de Chile – Los cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú se reúnen en Santiago en una cita convocada por el presidente chileno, José Antonio Kast, para fortalecer la coordinación regional en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JAPÓN ROBOTS | Tokio – Robots que saludan, bailan, pelean, o juegan al baloncesto se congregan desde este jueves en el centro de Tokio en ‘Humanoids Summit’, la mayor cumbre internacional dedicada a esta tecnología, que llega por primera vez al continente asiático con la presencia de empresas de Estados Unidos, Europa y Asia. Por Pilar Bernal Zamora. (Texto)(Foto)(Vídeo)

EEUU TELEVISIÓN | Miami (EE.UU) – Veinticinco años después de revolucionar la televisión y la industria musical en España, ‘Operación Triunfo’ prepara su desembarco en Estados Unidos de la mano de Telemundo, que estrenará a principios de julio la primera edición del formato en ese país con la promesa de encontrar a «la próxima estrella latina». (Texto) (Foto) (Vídeo)

Con motivo de las elecciones generales en Etiopía del próximo lunes 1 de junio, la Agencia EFE enviará este jueves una serie previa con la guía ETIOPÍA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

04:00GMT.- París.- AIE INVERSIONES.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe anual sobre las inversiones.

04:00GMT.- Ginebra.- CRISIS CLIMÁTICA.- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) publica sus predicciones sobre el aumento de temperaturas global hasta 2030. (Texto) (Foto)

06:15GMT.- Bruselas.- OTAN BULGARIA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibe al primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, en su residencia oficial de Bruselas.

08:00GMT.- Bruselas.- UE COMPETITIVIDAD.- Consejo de Competitividad de la UE, en el que se celebrará un debate político sobre el Acta de Aceleración Industrial de la UE, una propuesta del Ejecutivo comunitario dirigida a dar un nuevo impulso al sector. (Texto)(Foto)(Video)

10:30GMT.- Riga.- LETONIA GOBIERNO.- El Parlamento letón o Seimas somete a votación la formación de un Gobierno interino hasta las elecciones generales de octubre próximo encabezado por Andris Kulbergs, tras la dimisión de la primera ministra Evika Silina. (Texto)

11:30GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica las actas de la reunión de política monetaria del 29 y el 30 de abril.

12:35GMT.- Bruselas.- OTAN HUNGRÍA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibe al primer ministro de Hungría, Péter Magyar, en su residencia oficial en Bruselas, y juntos ofrecen una rueda de prensa.

13:00GMT.- Berlín.- UE COMPETITIVIDAD.- El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, se reúne con sus homólogos o representantes de otras cinco grandes economías europeas (España, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia), en el llamado formato E6, que trabajan juntos en cómo impulsar la unión de ahorros e inversiones, reforzar el papel internacional del euro, lograr que las inversiones en defensa sean más eficaces y garantizar materias primas y cadenas de suministro fiables. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:15GMT.- París.- FRANCIA CALOR.- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, preside este jueves una reunión interministerial para analizar si los servicios públicos están preparados para afrontar la actual ola de calor, con temperaturas excepcionalmente altas para un mes de mayo. (Texto)(Foto)(Video)

18:00GMT.- Londres.- CINE TOY STORY.- Evento de presentación en Londres de ‘Toy Story 5’, la quinta entrega de la franquicia de animación de Pixar, donde se proyectará un adelanto de la película y habrá un coloquio posterior con el elenco principal e invitados especiales antes de su estreno en cines. (Texto)(Foto)

18:30GMT.- Londres.- ONU SECRETARIO GENERAL.- Cuatro candidatos a suceder a António Guterres protagonizan un debate y mesa redonda en Londres. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- ITALIA CALOR.- Italia activa este jueves las primeras alertas rojas por calor de la temporada, el nivel máximo de riesgo para la salud, en Roma, Turín (noroeste), Florencia (centro) y Bolonia (norte). (Texto)(Foto)(Video)

Viena.- AUSTRIA ANDORRA.- El presidente del Gobierno de Andorra, Xavier Espot Zamora, es recibido en Viena por el canciller federal de Austria, Christian Stocker.

Moscú.- KAZAJISTÁN FORO EUROASIÁTICO.- Kazajistán acoge el Foro Económico Euroasiático con participación de los líderes de los países miembros (Texto)

Ereván.- ARMENIA ELECCIONES.- Armenia celebra, a pocos días de elecciones parlamentarias, un desfile militar con ocasión del Día de la Primera República en el que se mostrará armamento comprado en los últimos años a países extranjeros, incluida Francia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- ARCO LISBOA.- La feria de arte contemporáneo ARCOlisboa celebra su IX edición en la capital portuguesa del 28 al 31 de mayo de 2026.

Belgrado.- SERBIA GOBIERNO.- El partido nacionalista serbio SNS, del presidente populista Aleksandar Vucic, organiza una gran manifestación «patriótica». (Texto)

Roma.- ROBERT MAPPLETHORPE.- Roma presenta la exposición ‘Robert Mapplethorpe. Las formas de la belleza’, una retrospectiva de 200 fotografías del fotógrafo estadounidense sobre el concepto de la perfección que podrá visitarse a partir del 29 de mayo en el Museo del Ara Pacis. (Foto) (Vídeo)

Limasol (Chipre).- UE EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal en Nicosia (Chipre). (Texto) (Foto) (Vídeo)

París – FRANCIA INDONESIA – París – El presidente francés, Emmanuel Macron, se reúne en el Elíseo con su homólogo indonesio, Prabowo Subianto, para elevar la relación bilateral al nivel de asociación estratégica global y reforzar la cooperación en sectores como defensa, energía, agricultura, transporte o investigación, y abordar cuestiones internacionales como Oriente Medio o Ucrania.

Cannes (Francia) – JOHN TRAVOLTA – John Travolta se declara profundamente optimista. «Mi naturaleza es ver lo positivo. Puede pasar lo peor y yo haré todo lo posible por salir de ahí», asegura el actor al hablar de su ópera prima como director, ‘Ven a volar conmigo’, en la que ha volcado ese espíritu y que se estrena este viernes en Apple TV. (Texto) (Foto)

Toulouse (Francia).- FRANCIA ESPAÑA.- El festival de arte contemporáneo ‘Le Nouveau Printemps’ se presenta este jueves en Toulouse (sur) con la actriz y modelo española Rossy de Palma como artista asociada y con una gran remesa de creativos españoles en su programa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

12:00GMT.- Miami.- EEUU TELEVISIÓN.- Veinticinco años después de revolucionar la televisión y la industria musical en España, ‘Operación Triunfo prepara su desembarco en Estados Unidos de la mano de Telemundo, que estrenará a principios de julio la primera edición del formato en el país con la promesa de encontrar a «la próxima estrella latina». (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30GMT.- Washington.- EEUU PIB.- La Oficina de Análisis Económico publica la primera revisión del dato del producto interior bruto (PIB) del primer trimestre. (Texto)

12:30GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO.- El Gobierno de Brasil divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en abril, después de que haya repuntado hasta el 6,1 % de la población activa en marzo. (Texto)

13:00GMT.- Nueva York.- FÚTBOL MUNDIAL TURISMO.- NYC Tourism + Conventions, en colaboración con el American Museum of Natural History y el comité anfitrión del Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey, presenta las últimas novedades sobre la oferta turística y de actividades en los cinco distritos de cara al Mundial (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00GMT.- Miami.- EEUU MÚSICA.- Lila Downs lanza un nuevo álbum mientras cree que la música mexicana gana respeto en EEUU y se prepara para cantar en el Mundial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00GMT.- La Habana.- CUBA CRISIS.- La fundación religiosa cubana Quisicuaba, la mayor ONG del país, da de comer a diario a cerca de 13.000 personas sólo en La Habana, además de desarrollar una intensa labor de apoyo en diversos campos. del cuidado médico a la atención a colectivos vulnerables. Su presidente, Enrique Alemán, asegura en entrevista con EFE: «Estamos en un escenario de crisis verdadera, humanitaria» (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00GMT.- Brasilia.- BRASIL SURINAM.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe a su homóloga de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, en el marco de su viaje al país vecino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO EEUU.- Estados Unidos y México inician una ronda de negociaciones bilaterales de dos días para la revisión del tratado de libre comercio entre ambos países y Canadá (T-MEC), (Texto) (Foto)

12:30h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS PRESOS.- Familiares de presos políticos protestan frente al Ministerio Público en Caracas para denunciar las promesas de excarcelaciones «incumplidas» por el Gobierno, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara 500 liberaciones de presos políticos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00GMT.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El candidato colombiano Iván Cepeda, senador del partido oficialista Pacto Histórico, hace un «importante anuncio» a tres días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Hotel de La Ópera (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:45hGMT.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ AEROLÍNEAS.- La panameña Copa Airlines, junto con las autoridades de turismo presenta la ‘Sala Panamá’, un nuevo espacio inmersivo creado para promover los atractivos turísticos panameños entre los pasajeros en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país y un centro regional de conexiones conocido como el ‘Hub de las Américas’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO DESEMPLEO.- El Instituto de Estadística de México presenta la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo de abril. (Texto)

16:15GMT.- Lima.- LATINOAMÉRICA MINERÍA.- Ejecutivos de distintos países de Latinoamérica debaten sobre las maneras de maximizar la oportunidades de los minerales críticos para la región, durante el decimosexto Simposio Internacional de Minería de Perú. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00GMT.- Naciones Unidas.- UCRANIA GUERRA.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre la situación en Ucrania después de que Kiev y Moscú se hayan acusado mutuamente de haber aumentado las hostilidades.

18:30GMT.- Washington.- LATINOAMÉRICA MUJERES.- La ministra de Igualdad de España, Ana Redondo García, participa en la cuadragésima asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) sobre derechos económicos para la autonomía y poder de negociación. Sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

21:00GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO 86.- La película ‘México 86’, la gran apuesta de Netflix para el Mundial 2026, inaugura su alfombra roja en la que desfila su director Gabriel Ripstein y el elenco protagonista. (Texto) (Foto)

Nueva York – MANHATTANHENGE – Nueva York será escenario este jueves del fenómeno conocido como “Manhattanhenge”, un espectáculo urbano que ocurre dos veces al año cuando la puesta de Sol se alinea con la cuadrícula de las calles de Manhattan y desciende entre un horizonte de rascacielos, creando una imagen icónica de la ciudad. (foto)(vídeo EFE)

Washington.- EEUU ECONOMIA – El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, ofrece una rueda de prensa desde la Casa Blanca. (foto)(vídeo)

Washington.- IRÁN GUERRA.- El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reúne con el canciller pakistaní, Ishaq Dar, mediador en las negociaciones de paz entre Washington y Teherán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- LATINOAMÉRICA SEGURIDAD.- Los cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú se reúnen en Santiago para fortalecer la coordinación en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- AUTO MOTO DESAFÍO RUTA 40.- Desafío Ruta 40, en Argentina, prueba del Mundial de rally-raid. (Texto)

Nueva York.- EEUU CANADÁ.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, viaja los días 27 y 28 de mayo a Nueva York para reunirse con empresarios y fondos de inversión para presentar el plan de desarrollo de grandes infraestructuras y proyectos de energía de su Gobierno y con el que prevé movilizar hasta 1 billón de dólares en nuevas infraestructuras.

Santiago.- CHILE MINERÍA.- El nuevo presidente de la estatal chilena Codelco, Bernardo Fontaine, encabezará este jueves la primera reunión del nuevo directorio de la mayor productora de cobre del mundo, en medio de cuestionamientos por el retraso de proyectos estructurales y la caída de la producción minera en Chile, que cerró 2025 con 5,4 millones de toneladas, un 1,65 % menos que el año anterior. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este jueves con una nueva audiencia centrada en la cirugía a la que fue sometido poco antes de su fallecimiento y contará con la declaración del cirujano Rodolfo Benvenuti y de Mariana Flichman, médica legista de la empresa de medicina privada Swiss Medical. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO MUJERES.- La organización Oxfam presenta una investigación que demuestra que miles de jóvenes mexicanas que supuestamente «ni estudian ni trabajan» en realidad sostienen la economía del país cuidando a sus familias sin recibir un pago. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- EEUU INMIGRACIÓN.- El salvadoreño Javier Zamora llegó a Estados Unidos cuando tenía 9 años. En una entrevista con EFE narra cuando viajó sin sus padres, a pie por el desierto o subido a una lancha durante horas con otros migrantes indocumentados, una experiencia que narró en el superventas ‘Solito’. Ahora, para los no blancos como él, Donald Trump se ha convertido en una obsesión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Valparaíso (Chile).- CHILE TURISMO (Crónica).- La futura ampliación del puerto de Valparaíso, que divide a vecinos, hoteleros y autoridades, es la última polémica que sacude a esta bohemia ciudad de la costa chilena, que lucha desde hace años contra el declive y por conservar su condición de Patrimonio Mundial de la Unesco. (Texto) (Foto) (Video)

Montevideo.- URUGUAY POLÍTICA.- Los expresidentes de Uruguay Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle analizan junto al expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo Enrique Iglesias el camino que está transitando el país sudamericano en medio de la situación que atraviesa el mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

El Cairo – FIESTA SACRIFICIO.- Los musulmanes de todo el mundo celebran la Fiesta del Sacrificio (Eid al Adha), en la que sacrifican un animal, sobre todo cordero, un evento que coincide con el tercer día de la peregrinación anual a los lugares sagrados del islam en Arabia Saudí.

Riad.- ISLAM PEREGRINACIÓN.- Los peregrinos musulmanes repiten en el valle de Mina, en el oeste de Arabia Saudí, el ritual de lapidación del diablo, en el cuarto día de la peregrinación anual a los lugares sagrados del islam en el reino árabe.

Jerusalén.- ISRAEL CRISTIANOS.- Ataques israelíes a aldeas cristianas e incidentes contra símbolos de esta religión en el sur del Líbano durante las últimas semanas han colocado en boca de todos la situación de esta minoría en Tierra Santa, pero multitud de iglesias locales llevan desde principios de año alertando de otra amenaza silenciosa: el sionismo cristiano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

13:00h.- Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- La agencia de salud pública de la Unión Africana ofrece una rueda de prensa virtual sobre las emergencia sanitarias del continente con especial atención a la epidemia de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda. (Texto)

Asia

Bangkok.- UNIÓN EUROPEA TAILANDIA.- El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, visitará Bangkok del 25 al 29 de mayo en una misión comercial agroalimentaria para la promoción de productos europeos y ampliar la presencia de estos en el mercado tailandés.

Seúl.- COREA DEL SUR TIPOS.- El Banco de Corea (BoK) lleva a cabo su reunión para establecer el tipo de interés de referencia, después de congelarlo en el 2,5 % en abril por séptima vez consecutiva, en medio de la incertidumbre por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y su impacto en el suministro energético. (Texto)

Pekín.- CHINA SERBIA.- El presidente serbio, Aleksandar Vucic, pone fin a una visita oficial de cinco días a China que busca estrechar los lazos con el gigante asiático.

Tokio.- JAPÓN FILIPINAS.- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., se reúne en Tokio con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, para fortalecer lazos en materia de defensa y energía, en medio de las tensiones regionales con China y el impacto de la situación en Oriente Medio por la guerra contra Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nom Pen.- BANCOS CENTRALES.- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pronuncia el discurso de apertura de un foro para bancos centrales francófonos.

Tokio.- JAPÓN TAIWÁN.- El servicio de ferry que conectará la isla japonesa de Ishigaki (Okinawa) con el puerto taiwanés de Keelung (norte) comenzará este jueves, limitado a un viaje de ida y vuelta a la semana de unas 8 horas de duración.

Tokio.- JAPÓN ROBOTS.- Tokio acoge por primera vez en Asia una cumbre dedicada a los robots humanoides y a la inteligencia artificial física, de dos días de duración, en la que participan ponentes de compañías como Google DeepMind o Toyota Motor. (Texto) (Foto) (Vídeo)Seúl.- COREA DEL SUR SINGAPUR.- El ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, se reúne este jueves con su homólogo surcoreano, Cho Hyun, tras sus visitas a China y Corea del Norte esta semana.

Redacción EFE Internacional

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