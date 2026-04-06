Temas del día de EFE Internacional del lunes 6 de abril de 2026 (09:00 horas)

10 minutos

IRÁN GUERRA

Washington- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ofrecerá una conferencia de prensa acompañado ‘con militares’ en la Casa Blanca pasado el mediodía del lunes, una convocatoria en la que se espera que el mandatario amplíe detalles sobre el ultimátum a Irán.

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– Irán encara el día 38 de la guerra bajo la amenaza directa de Estados Unidos, a pocas horas de que expire el ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz del presidente Donald Trump, quien advirtió que, de no cumplirse, desatará el infierno sobre el país persa con el ataque a sus centrales eléctricas e infraestructuras.

(El plazo expira a las 20:00 horas de Washington, 00:00 GMT del martes)

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– En la ciudad de Haifa al menos dos israelíes murieron tras el impacto directo de un misil iraní ayer contra un edificio residencial del área metropolitana de Haifa, ciudad portuaria del norte de Israel cuya refinería fue atacada en dos ocasiones anteriormente por Teherán.

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– Se envió una resumen con los últimos conjuntos de este lunes de Israel y Estados Unidos contra Irán y una cronología sobre los últimos acontecimientos.

MISIÓN ARTEMIS

Miami (EE.UU.)- La misión de Artemis II entra en su fase más importante este lunes, cuando los cuatro astronautas verán el lado más oculto de la Luna y superarán la distancia récord de más de 400.000 kilómetros en el espacio profundo desde la Tierra, lo que interrumpirá por un momento su comunicación con la NASA durante unos 40 minutos.

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La transmisión de la NASA comienza a las 12:45 hora de la costa este de EEUU (16:45 GMT)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – La prolongación de la guerra en Oriente Medio amenaza con reducir o incluso detener por completo los suministros vitales de munición para defensa aérea a Ucrania por parte de EE.UU., por lo que Kiev busca otras formas de asegurar los medios para interceptar misiles rusos.

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– La Justicia rusa dicta sentencia contra el exgobernador de la región rusa de Kursk, Alexéi Smirnov, al que la Fiscalía rusa pide una condena de 15 años de cárcel por aceptar sobornos durante la construcción de fortificaciones.

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G7 SALUD

Lyon (Francia) – La prevención, especialmente la de pandemias, es el eje de la reunión de alto nivel sobre la salud mundial que comienza este lunes en Lyon, una iniciativa que se incluye en la presidencia francesa del G7 y que tiene lugar tras la retirada de Estados Unidos de la principal instancia multilateral de salud, la OMS.

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ARGENTINA CHILE

Buenos Aires – El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reúne este lunes en Buenos Aires con su homólogo argentino e ideológicamente afín, Javier Milei, en el que será su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo.

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HONG KONG MAFIAS

Hong Kong – Durante décadas, la palabra “triada” evocó callejones viciados, tatuajes o códigos de silencio, pero en el Hong Kong actual, ese imaginario de película de John Woo convive con una realidad de redes criminales en circuitos de comercio, ocio nocturno, inmobiliario o asociaciones de apariencia legal, mientras extienden tentáculos fuera de la ciudad.

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TAIWÁN CHINA

Taipei – La líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, partirá este martes rumbo a China en un viaje inédito en casi una década que, según analistas, supone una «apuesta de alto riesgo» en medio del actual clima de tensión en el Estrecho. (Texto)

EEUU PASCUA

Washington.- El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, abren los jardines de la Casa Blanca para que centenares de niños jueguen a la tradicional carrera de huevos de Pascua.

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

Lyon.- G7 SALUD.- Lyon acoge la reunión de alto nivel ‘One Health Summit’ organizada por Francia en el contexto del G7. Centro de Congresos de Lyon (Texto)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- La Justicia rusa dicta sentencia contra el exgobernador de la región rusa de Kursk, Alexéi Smirnov, al que la Fiscalía rusa pide una condena de 15 años de cárcel por aceptar sobornos durante la construcción de fortificaciones (Texto)

13:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO CIENCIA.- El Festival de Ciencia de Edimburgo ha arrancado con una programación centrada en la cooperación internacional y los grandes retos globales, con exposiciones, actividades interactivas y una amplia oferta divulgativa en distintos espacios de la ciudad. (Varios escenarios) (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Washington.- IRÁN GUERRA – Expira a las 20.00 horas de Washington el ultimátum dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para que Irán reabra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, condición que el mandatario considera indispensable para no bombardear las centrales eléctricas iraníes. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CHILE.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reúne este lunes en Buenos Aires con su homólogo argentino, Javier Milei, en el que será su primer viaje al extranjero desde su asunción (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO GOBIERNO – El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, se ha convertido en una de las figuras más populares de la política reciente del país y, desde hace unos meses, en los puestos callejeros son muy demandados los productos personalizados con su rostro como toallas, ropa de cama o almohadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- REPUBLICA DOMINICANA ACCIDENTES.- A dos días de cumplirse el primer aniversario del desplome de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, que dejó 236 muertos, un tribunal retoma la audiencia preliminar en contra de los propietarios del centro de diversión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA DERECHOS HUMANOS.- La Defensoría del Pueblo presenta una agenda de «decisiones impostergables» que debe tomar el próximo Gobierno colombiano, que asumirá el 7 de agosto, en materia de derechos humanos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY ARMADA.- El buque escuela uruguayo Capitán Miranda comienza su trigésimo sexto viaje de instrucción, en el que recorrerá diversos puertos de seis países: Brasil, Curazao, México, Estados Unidos, Portugal y España. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México.- MÉXICO TRANSPORTE.- Transportistas y agricultores mexicanos convocaron a una movilización nacional este lunes, que incluirá bloqueos en carreteras y accesos estratégicos del país, para exigir mayor seguridad y denunciar el incumplimiento de acuerdos con el gobierno, lo que consideran un abandono de ambos sectores. (Texto) (Foto) (Video)

13:00GMT.- Asunción.- PARAGUAY CINE.- Las Embajadas de España, México, Uruguay, Panamá, Argentina, República Dominicana, Brasil, Costa Rica, Chile, Perú y la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay presentan la primera edición del Festival de Cine Iberoamericano. Espacio Cultural Staudt (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00GMT.- Nueva York.- EEUU TEATRO.- Nueva York.- La obra ‘Aguardiente’, un musical que a través de dos amigos, un colombiano y un puertorriqueño, cuenta la historia de muchos emigrantes, y lleva al escenario ritmos caribeños, es la pieza comisionada para celebrar los 50 años del teatro Gala en Washington, que durante cinco décadas ha promovido y difundido las artes y culturas latinas entre un público diverso. (Foto) (Vídeo)

14:30GMT.- Washington.- EEUU PASCUA.- El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, abren los jardines de la Casa Blanca para que centenares de niños jueguen a la tradicional carrera de huevos de Pascua (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00GMT.- Miami.- MISIÓN ARTEMIS.- La misión de Artemis II entra en su fase más importante con los cuatro astronautas en el lado más oculto de la Luna (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Guatemala.- GUATEMALA SEMANA SANTA.- Ciudad de Guatemala – Las autoridades guatemaltecas brindan una rueda de prensa sobre las emergencias e incidentes registrados durante la Semana Santa, donde miles de personas locales y extranjeros visitaron los principales atractivos turísticos del país centroamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:45h.- Miami.- MISIÓN ARTEMIS.- La NASA comienza la cobertura del sobrevuelo lunar de la misión Artemis II, que prevé alcanzar la órbita de la Luna y convertirse en la misión tripulada que más se aleje de la Tierra (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Teherán – IRÁN GUERRA – Irán encara el día 38 de la guerra bajo la amenaza directa de Estados Unidos, a pocas horas de que expire el ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz del presidente Donald Trump, quien advirtió que, de no cumplirse, desatará el infierno sobre el país persa con el ataque a sus centrales eléctricas e infraestructuras.

(El plazo expira a las 20:00 horas de Washington, 00:00 GMT del martes)

Haifa (Israel) – IRÁN GUERRA – Al menos dos israelíes murieron tras el impacto directo de un misil iraní ayer contra un edificio residencial del área metropolitana de Haifa, ciudad portuaria del norte de Israel cuya refinería fue atacada en dos ocasiones anteriormente por Teherán, según informó el Cuerpo de Bomberos israelí este lunes. (Texto)(Foto)(Video)

Asia

Pekín.- HONG KONG CRIMEN ORGANIZADO.- Durante décadas, la palabra “triada” evocó callejones, tatuajes o códigos de silencio, pero en el Hong Kong actual, ese imaginario de película de John Woo convive con una realidad de redes criminales en circuitos de comercio, ocio nocturno, inmobiliario o asociaciones de apariencia legal, mientras extienden tentáculos fuera de la ciudad. (Texto)

Putrajaya.- MALASIA CORRUPCIÓN.- Se prevé que lleguen a Malasia cuatro cuadros de artistas de renombre mundial, entre ellos Joan Miró y Pablo Picasso, vinculados al escándalo de corrupción del fondo soberano 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Taipéi.- TAIWÁN CHINA.- La líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, partirá este martes rumbo a China en un viaje inédito en casi una década que, según analistas, supone una «apuesta de alto riesgo» en medio del actual clima de tensión en el Estrecho. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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