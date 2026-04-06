Temas del día de EFE Internacional del lunes 6 de abril de 2026 (19:00 horas)

5 minutos

IRÁN GUERRA

Washington- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece una conferencia de prensa «con militares» en la Casa Blanca este lunes, una convocatoria en la que se espera que el mandatario amplíe detalles sobre el ultimátum a Irán.

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– Irán encara el día 38 de la guerra bajo la amenaza directa de Estados Unidos, a pocas horas de que expire el ultimátum de Trump para reabrir el estrecho de Ormuz.

(El plazo expira a las 20:00 horas de Washington, 00:00 GMT del martes)

– Donald Trump afirmó hoy que los negociadores iraníes han presentado una propuesta «significativa» para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, pero consideró que «no es suficientemente buena».

– Irán ha transmitido a Estados Unidos una propuesta de 10 puntos para poner fin a la guerra, que rechaza un alto el fuego temporal y busca un fin permanente del conflicto, informó la agencia estatal IRNA.

– En Teherán la Guardia Revolucionaria iraní confirmó este lunes la muerte en un ataque de su jefe de Inteligencia, Mayid Jadamí, tal como había informado anteriormente Israel. También se ha informado de la muerte de al menos 34 personas en los últimos bombardeos.

– Las autoridades iraníes ejecutaron hoy a un preso condenado por su participación en las protestas de enero, el séptimo en las últimas semanas.

– En la ciudad de Haifa al menos cuatro israelíes murieron tras el impacto directo de un misil iraní ayer contra un edificio residencial del área metropolitana de Haifa, ciudad portuaria del norte de Israel cuya refinería fue atacada en dos ocasiones anteriormente por Teherán.

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MISIÓN ARTEMIS

Miami (EE.UU.) – La misión de Artemis II entra hoy en su fase más importante, cuando los cuatro astronautas verán el lado más oculto de la Luna y superarán la distancia récord de más de 400.000 kilómetros en el espacio profundo desde la Tierra, lo que interrumpirá por un momento su comunicación con la NASA durante unos 40 minutos.

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La transmisión de la NASA comienza a las 12:45 hora de la costa este de EEUU (16:45 GMT)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – La prolongación de la guerra en Oriente Medio amenaza con reducir o incluso detener por completo los suministros vitales de munición para defensa aérea a Ucrania por parte de EE.UU., por lo que Kiev busca otras formas de asegurar los medios para interceptar misiles rusos.

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– El exgobernador de la región rusa de Kursk, Alexéi Smirnov, fue condenado a 14 años de prisión y una multa de 400 millones de rublos (5 millones de dólares) por aceptar sobornos durante la construcción de fortificaciones en la guerra con Ucrania.

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G7 SALUD

Lyon (Francia) – La prevención, especialmente la de pandemias, es el eje de la reunión de alto nivel sobre la salud mundial que comienza este lunes en Lyon, una iniciativa que se incluye en la presidencia francesa del G7 y que tiene lugar tras la retirada de Estados Unidos de la principal instancia multilateral de salud, la OMS.

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ARGENTINA CHILE

Buenos Aires – El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió este lunes en Buenos Aires con su homólogo argentino, el trambién ultraderechista Javier Milei, en su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo.

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HONG KONG MAFIAS

Hong Kong – Durante décadas, la palabra «triada» evocó callejones viciados, tatuajes o códigos de silencio, pero en el Hong Kong actual, ese imaginario de película de John Woo convive con una realidad de redes criminales en circuitos de comercio, ocio nocturno, inmobiliario o asociaciones de apariencia legal, mientras extienden tentáculos fuera de la ciudad.

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TAIWÁN CHINA

Taipei – La líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, partirá este martes rumbo a China en un viaje inédito en casi una década que, según analistas, supone una «apuesta de alto riesgo» en medio del actual clima de tensión en el Estrecho. (Texto)

EEUU PASCUA

Washington.- El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, abrieron los jardines de la Casa Blanca para que centenares de niños jugaran a la tradicional búsqueda de huevos de Pascua.

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AGENDA INFORMATIVA

América

Washington.- IRÁN GUERRA – Expira a las 20.00 horas de Washington el ultimátum dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para que Irán reabra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, condición que el mandatario considera indispensable para no bombardear las centrales eléctricas iraníes. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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