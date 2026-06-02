Temas del día de EFE Internacional del Martes 2 de junio de 2025 (14.00 horas)

19 minutos

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

Teherán- La continuación de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos sigue bajo la incertidumbre después de que Teherán haya paralizado el intercambio de mensajes con Washington por la ofensiva israelí en Líbano, aunque Donald Trump asegura que hay un proceso de desescalada.

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– Irán no ha respondido a la última propuesta de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto entre ambos países, pero se estudia en Teherán tras las tensiones de los últimos días por el intercambio de ataques en el golfo Pérsico y la ofensiva israelí en el Líbano.

– La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha urgido al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en una llamada telefónica a mostrar «flexibilidad» en un momento «crucial» de las negociaciones.

– Delegaciones del Gobierno israelí y libanés inician en Washington dos días de reuniones en el Departamento de Estado de Estados Unidos para buscar una solución al conflicto, mientras el ejército de Israel continúa avanzando en su invasión del Líbano, que a su vez afirma que Hizbulá ha aceptado un alto el fuego mutuo.

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RD CONGO ÉBOLA

Nairobi – Los ministros de Salud de los ocho países de la Comunidad de África Oriental (EAC) concluyen una reunión de emergencia de dos días para atajar la epidemia de ébola declarada en el este de la República Democrática del Congo (RDC), donde prosiguen las tareas para detener la propagación del virus.

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– El ministro de Sanidad de Kenia, Aden Duale, tiene previsto comparecer ante una comisión del Parlamento para dar explicaciones sobre el acuerdo con EE.UU. para crear en territorio keniano un centro donde aislar a ciudadanos estadounidenses que hayan estado expuestos al ébola.

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– Un equipo de expertos médicos chinos tiene previsto partir este martes de Pekín hacia la República Democrática del Congo (RDC) para apoyar las tareas de control del brote de ébola declarado en el este del país africano, informó este lunes la Comisión Nacional de Salud de China.

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– La India envió 43 toneladas de ayudas a la Unión Africana (UA) para ayudar a contener la epidemia de ébola que se desató en algunas partes del continente a mediados de mayo.

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UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Rusia lanzó a lo largo de la madrugada del martes contra Kiev, Dnipró, Járkov y otras ciudades y regiones ucranianas uno de los ataques contra la retaguardia enemiga más masivos de toda la guerra, revelando de nuevo una vulnerabilidad ucraniana ante los ataques rusos con misiles balísticos sobre la que el presidente Volodímir Zelenski advirtió recientemente en una carta a su homólogo Donald Trump pidiéndole ayuda.

– Moscú empleo en este ataque 73 misiles de distintos tipos, entre ellos 33 de tipo balístico, y 656 drones de larga distancia.

– El ataque ha matado al menos a 17 personas, incluido un niño.

– Mientras, en la refinería Ilsk de la sureña región de Krasnodar, cerca del mar Negro, se desató un incendio tras el ataque nocturno de drones ucranianos.

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CUBA CASTRO

La Habana – El expresidente cubano Raúl Castro cumple 95 años el miércoles retirado de todo puesto formal pero a la vez en el centro de todas las miradas, al liderar el diálogo bilateral con Washington y haber sido imputado penalmente hace unos días en EE.UU.

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ADEMÁS

COLOMBIA ELECCIONES | Bogotá – La definición de las elecciones presidenciales de Colombia en segunda vuelta, el próximo 21 de junio, abre la puerta a nuevas alianzas políticas en las que el centro, sin un líder claro, puede tener la clave para inclinar la balanza a favor del izquierdista Iván Cepeda o del candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella. (Texto) (Foto)

-El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europa para las elecciones presidenciales en Colombia, Esteban González Pons, presenta la «declaración preliminar» de la primera vuelta de los comicios celebrados el domingo. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

BOLIVIA PROTESTAS | La Paz – Un referéndum revocatorio anticipado es la propuesta que algunos políticos y analistas plantean en Bolivia como alternativa para intentar resolver la crisis política y social que atraviesa el país, tras un mes de protestas y bloqueos de carreteras y ante la falta de diálogo entre el Gobierno y los sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. (Texto) (Foto)

EEUU INMIGRACIÓN | San Antonio (EEUU) .- Alrededor de 50 personas fueron citadas este martes para defender sus casos ante una corte de inmigración en San Antonio, en una nueva táctica del Gobierno de Donald Trump que preocupa a activistas y abogados, por la previsible escalada de deportaciones y los riesgos de un proceso judicial sin garantías. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU PENA DE MUERTE | Miami (EE.UU.).- Florida lleva a cabo la ejecución de Andrew Richard Lukehart, de 53 años, condenado a muerte por asesinato en primer grado y abuso infantil en 1996 en el condado de Duval, lo que representa la octava ejecución del año en el estado. (Texto) (Foto)(Audio)

ARMENIA ELECCIONES | Ereván – El partido opositor armenio Nueva Fuerza, liderado por un antiguo aliado del primer ministro, Nikol Pashinián, afronta las elecciones parlamentarias del domingo con la aspiración de convertirse, con una agenda europeísta, en una alternativa tanto a la formación gobernante como a la vieja guardia del país caucásico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ITALIA MUJERES | Roma – El domingo 2 de junio de 1946 no fue una jornada electoral cualquiera en Italia. Tras el colapso del régimen fascista, el país se enfrentó a una decisión histórica: elegir entre monarquía o república en unos comicios que significaron, además, el debut absoluto de las mujeres en un sufragio nacional. Por Mariana López Alba (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de la próxima visita a España del papa León XIV la Agencia EFE transmite este martes varios temas previos con la guía PAPA ESPAÑA

Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú previstas para el próximo domingo, la Agencia EFE enviará desde este martes y el miércoles una serie previa con la guía PERÚ ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00 GMT.- Bruselas.- UE ECONOMÍA.- Los miembros de la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo mantienen una audiencia con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

07:00 GMT.- Ginebra.- FENÓMENO EL NIÑO.- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) presenta una actualización de la información científica sobre la inminente llegada del fenómeno de El Niño. (Texto)

08:00 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica el Informe sobre el papel internacional del euro.

08:00 GMT.- Bad Saarow.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en el Foro Económico de Alemania Oriental, tras lo cual participa en un debate con representantes de la industria y de diversos gremios sobre las infraestructuras y las condiciones económicas en Alemania como emplazamiento.

09:00 GMT.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica la estimación preliminar de la inflación en la eurozona del mes de mayo. (Texto)

11:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA HUNGRÍA.- El nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, se reúne en Berlín con el canciller alemán, Friedrich Merz, con quien abordará la cooperación bilateral, la política europea, el apoyo a Ucrania y la seguridad euroatlántica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Madrid.- ESPAÑA URUGUAY.- Tribuna EFE Casa de América con la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona. Casa de América (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30 GMT.- París.- OCDE LATINOAMÉRICA.- Foro Económico Internacional sobre Latinoamérica y el Caribe dedicado al análisis de los principales desafíos que afronta la región.

15:00 GMT.- París.- FRANCIA RUANDA GENOCIDIO.- El presidente francés, Emmanuel Macron, y el de Ruanda, Paul Kagame, participan en un homenaje a las víctimas del genocidio de los tutsis de Ruanda. (Texto)(Foto)

Viena.- ONU DELITO.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) organiza la 35ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.

Tirana.- CE ALBANIA.- El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, visita Albania y se reúne con el primer ministro albanés, Edi Rama.

Skopie.- CE MACEDONIA.- El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, visita Macedonia y se reúne con el primer ministro macedonio, Hristijan Mickoski. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO HUELGA.- Los conductores del metro de Londres secundan una huelga de 24 horas en protesta por cambios en las condiciones semanales de trabajo. (Texto) (Foto) (Vïdeo)

Sarajevo.- BOSNIA FRANCIA ALEMANIA.- El ministro francés de Asuntos Europeos y Exteriores, Benjamin Haddad, y el ministro de Asuntos Europeos alemán, Gunther Krichbaum, visitan Sarajevo.

Oslo.- FORO OSLO.- La líder opositora venezolana y nobel de la paz de 2025 María Corina Machado, prevé intervenir en el Foro de la Libertad de Oslo. (Texto) (Vídeo)

Ereván.- ARMENIA ELECCIONES.- El partido opositor armenio Nueva Fuerza, liderado por un antiguo aliado del primer ministro, Nikol Pashinián, afronta las elecciones parlamentarias del domingo con la aspiración de convertirse con una agenda europeísta en una alternativa tanto a la formación gobernante como a la vieja guardia del país caucásico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- ITALIA MUJERES.- El domingo 2 de junio de 1946 no fue una jornada electoral cualquiera en Italia. Tras el colapso del régimen fascista, el país se enfrentó a una decisión histórica: elegir entre monarquía o república en unos comicios que significaron, además, el debut absoluto de las mujeres en un sufragio nacional. Por Mariana López Alba (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

12:00 GMT.- Nueva York.- ONU ASAMBLEA GENERAL.- La Asamblea General de la ONU elegirá en los próximos días, previsiblemente este miércoles, a cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el periodo 2027-2028, en una votación clave que renovará parcialmente el principal órgano de decisiones de Naciones Unidas.

14:00 GMT.- Washington.- EEUU EXTERIORES.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comparece ante un comité del Senado. (Texto)(Foto)(Video)

14:00 GMT.- Caracas.- VENEZUELA CÁRCELES.- La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presenta su informe anual 2025 llamado ‘En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas’. (Texto)

14:00 GMT.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo de la Ciudad de Nueva York presenta a la prensa una serie de murales que el artista Abram Champanier ideó para la sala de pediatría de un hospital y en los que reinterpreta la novela de ‘Alicia en el País de las Maravillas’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- San José.- NICARAGUA CRISIS.- El desterrado escritor nicaragüense Arquímedes González desvela en ‘Exilio bajo fuego, crímenes de la dictadura de Nicaragua’ el alcance global de los mecanismos de espionaje, acoso y amenazas que el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ejecutan contra los nicaragüenses más allá de sus fronteras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami (EE.UU) – EEUU PENA DE MUERTE – Florida lleva a cabo la ejecución de Andrew Richard Lukehart, de 53 años, condenado a muerte por asesinato en primer grado y abuso infantil en 1996 en el condado de Duval, lo que representa la octava ejecución del año en el estado. (Texto) (Foto)

Tucson (EE.UU.) – EEUU HISPANOS – Joseph Parra Miguel, de 18 años e hijo de inmigrantes mexicanos, estableció un récord en Arizona al ser admitido en 49 universidades de Estados Unidos y obtener 5 millones de dólares en becas para seguir sus estudios superiores. (Texto) (Foto)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- California, Dakota del Sur, Iowa, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México celebran primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso. (Texto)(FotoI(Video)

Buenos Aires.- ARGENTINA CINE.- La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina celebra este martes la vigésima edición de los Premios Sur, que tienen como películas más nominadas a ‘Belén’ y ‘La mujer de la fila’ y en los que se entregarán premios de honor a Lucrecia Martel, Cecilia Roth y Luis Alberto Scalella. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- LATINOAMÉRICA HIDROCARBUROS.- La Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (Arpel) continúa este martes en Buenos Aires con foco en los principales proyectos de gas en la región (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA SURINAM.- La presidenta de Surinam, Jennifer Greelings-Simons, interviene en la Asamblea Nacional de la República Dominicana, en el marco de la visita oficial que realiza al país caribeño. Sede del Congreso Nacional (Texto) (Foto)

Washington.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- Delegaciones del Gobierno de Israel y del Líbano inician dos días de reuniones en el Departamento de Estado de Estados Unidos para buscar una solución al conflicto.

Ciudad de México – MÉXICO ESPAÑA – El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, inauguran el Encuentro empresarial España-México 2026. Previamente, Cuerpo se reúne con empresas españolas (7.15 horas). (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires.- LATINOAMÉRICA HIDROCARBUROS.- La Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (Arpel) continúa este martes en Buenos Aires con foco en los principales proyectos de gas en la región.(Texto)

Ciudad de México – FÚTBOL MUNDIAL 2026 – Trabajadoras sexuales convocan a una marcha contra las obras del Mundial, que se inaugura el próximo 11 de junio en Ciudad de México, y espera llegar a la Catedral Metropolitana, frente al Zócalo, en el marco del Día Internacional del Trabajo Sexual (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con la declaración de uno de los médicos que lo evaluó previó a su última cirugía y de dos empleados de la empresa de medicina privada que prestó servicios durante la atención domiciliaria que recibió el astro en sus últimas dos semanas de vida. (Texto)

Hernandarias (Paraguay).- UNESCO BIOSFERA.- El Consejo Internacional de Coordinación del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB-ICC) de la Unesco celebra del 3 al 6 de junio próximo su sesión número 38 en las instalaciones de la hidroeléctrica binacional de Itaipú, en la ciudad paraguaya de Hernandarias. Entidad Binacional de Itaipú. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San José – COSTA RICA TRANSPORTE – Costa Rica se ha convertido en un pionero regional en movilidad eléctrica con leyes puntuales e incentivos para los vehículos eléctricos que cada vez son más y que han venido a aliviar los costos económicos y la huella ambiental derivados de los combustibles fósiles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá – MÉXICO DESAPARECIDOS -Ciudad de Panamá- El escritor mexicano Emiliano Monge considera que la crisis de miles de personas desaparecidas ligada al desborde del crimen organizado y el narcotráfico es la «gran herida» de México, sin una salida a esos niveles de violencia que se pueda ver en el horizonte cercano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

06:30 GMT.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- El Tribunal Supremo de Israel celebra una audiencia sobre una petición de 12 agricultores palestinos de la zona de Wadi Fara, en el valle del Jordán, para que el colono Moshe Sharvit (sancionado por la Unión Europea) no les impida haciendo uso de la violencia acceder a sus tierras.

África

Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- El ministro de Salud de Kenia, Aden Duale, tiene previsto comparecer ante una comisión del Parlamento para dar explicaciones sobre el acuerdo con EEUU para instalar en el país africano un polémico centro de cuarentena para atender a estadounidenses expuestos al ébola, en lugar de trasladarlos a EE. UU.

Asia

Pekín.- CHINA BRASIL.- El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, pone fin a una visita oficial a China, después de que la nación sudamericana se convirtiese en el país que más inversiones chinas recibió el año pasado (6.100 millones de dólares). (Texto)

Pekín.- CHINA LAOS.- El presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, comienza una visita de Estado a China.

Seúl.- COREA DEL SUR EEUU.- Corea del Sur y Estados Unidos mantienen en Seúl unas conversaciones de seguridad de alto nivel, para debatir medidas de seguimiento del acuerdo de defensa y economía alcanzado por los mandatarios el pasado octubre de ambos países, Lee Jae-myung y Donald Trump. (Texto)(Foto)(Video)

Tokio.- JAPÓN ESPAÑA.- El congreso gastronómico «Spain Fusion» llega a Tokio este martes para promocionar la gastronomía española y sus productos de la mano de chefs de reconocido prestigio como David García, Nacho Manzano, Benito Gómez o David Yarnoz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl.- COREA DEL SUR ELECCIONES.- Corea del Sur celebra este miércoles unas elecciones locales vistas como el primer barómetro importante del desempeño del presidente, Lee Jae-myung, en el primer año de su mandato. (Texto)

Pekín.- CHINA REINO UNIDO.- La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, prosigue su visita oficial a China, donde participará en el XI Diálogo Estratégico entre Pekín y Londres.

Dunhuang.- CHINA ESPAÑA.- La ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, se reúne en la localidad china de Dunhuang (oeste) con funcionarios locales, en el marco de su visita al gigante asiático. (Texto) (Foto)

Taipéi.- TAIWÁN REPÚBLICA CHECA.- El presidente del Senado checo, Miloš Vystrčil, realiza una visita de cuatro días a Taiwán, pese a las protestas de China, que se opone a cualquier tipo de contacto oficial entre la isla autogobernada y los países con los que mantiene relaciones diplomáticas.

Taipéi.- TAIWÁN COMPUTEX.- El consejero delegado de la estadounidense Intel, Lip-Bu Tan, ofrece una conferencia en el marco de la feria Computex de Taipéi, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo. (Texto)(Foto)(Video)

Taipéi.- TAIWÁN COMPUTEX.- La feria Computex de Taipéi, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, arranca una nueva edición centrada en el futuro de la inteligencia artificial y la transformación digital. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Shanghái (China) – CHINA TECNOLOGÍA – China ha ampliado desde esta semana su ley de protección de secretos comerciales para incluir por primera vez datos, algoritmos, códigos o programas informáticos, en plena competencia tecnológica con rivales como Estados Unidos y en medio de la creciente preocupación de Pekín por la fuga de talento y tecnología. (Texto)

Bangkok – BIRMANIA SUU KYI – Un mes después de que el Gobierno militar birmano anunciase su traslado de prisión a un arresto domiciliario, el entorno de la exlíder democrática birmana Aung San Suu Kyi continúa sin noticias sobre su paradero, pese a las peticiones de su familia y de países de la región para acceder a la octogenaria nobel de la paz. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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